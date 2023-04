Monza ospita il primo ACI Storico Festival del 2023

Il Tempio della Velocità pronto ad ospitare il primo ACI Storico Festival del 2023: il 16 aprile al Circuito di Monza protagonisti gli appassionati ed i possessori di auto d’epoca

Conto alla rovescia per il primo ACI Storico Festival dell’anno, evento targato Club ACI Storico, che torna il 16 aprile nell’affascinante cornice dell’Autodromo di Monza, nonché teatro del prestigioso Gran Premio d’Italia di Formula 1. La manifestazione brianzola aprirà il calendario 2023 degli ACI Storico Festival, che proseguirà con quello di Pergusa (21 maggio) e l’Historic Minardi Day di Imola (26-27 agosto).

Protagonisti assoluti della giornata saranno come sempre i soci del Club ACI Storico, che potranno vivere in prima persona un’edizione unica, grazie ad un programma che propone una fitta attività in pista.

Il famoso paddock del Tempio della Velocità è pronto per essere “invaso” nuovamente, dopo il record ottenuto lo scorso anno con oltre 650 vetture presenti. Una delle novità previste è rivolta ai partecipanti che avranno la possibilità di cimentarsi con la propria auto in configurazione “street legal”, in turni di giri in pista, con un costo agevolato per i soci ACI Storico. Stesso discorso anche per le vetture “racing”, che prevede l’utilizzo obbligatorio del casco.

Durante la giornata saranno organizzati alcuni momenti in cui i partecipanti potranno percorrere in parata con le proprie auto il tracciato, che comprende parte delle curve sopraelevate dell’anello di velocità e l’attuale pista che ospita la massima serie.

Altrettanta attenzione sarà rivolta alle premiazioni e ai momenti di approfondimento sulle tematiche legate al mondo heritage che saranno pubblicati nelle prossime settimane.