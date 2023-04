Roma, analisi e visite mediche sempre più accessibili, anche nel weekend: Cerba HealthCare Italia apre un centro a Valmontone Outlet

Chi abita a Roma e dintorni ha a disposizione presidio di salute nuovo, tecnologico, comodo e accessibile: Cerba HealthCare Italia,uno dei più importanti gruppi italiani della diagnostica ambulatoriale e analisi di laboratorio, ha inaugurato un nuovo centro medico all’interno di Valmontone Outlet. La struttura, dove si potranno effettuare sia analisi cliniche sia esami radiologici e visite ambulatoriali specialistiche, sarà aperta 7 giorni su 7 dalle 9:00 alle 20:00 dal lunedì al venerdì e dalle 9:00 alle 15:00 il sabato e la domenica per garantire ai visitatori del centro la massima comodità.

«Per tutelare la salute delle persone è importante offrire servizi sanitari di prossimità, facilmente raggiungibili e accessibili: questo è uno dei punti cardine dell’impegno di Cerba HealthCare Italia ed è per questo che, per la prima volta, abbiamo scelto di aprire in luogo conosciutissimo e frequentato dal grande pubblico come un centro commerciale – commenta Claudio Constantinescu, AD Lazio, Sardegna e Abruzzo di Cerba HealthCare Italia –. Il nuovo centro medico Cerba a Valmontone Outlet offre non solo servizi di eccellenza, con specialisti di alto livello e attrezzature tecnologicamente avanzate, ma anche attenzione all’accoglienza, al comfort, alla rapidità nelle risposte. Tutti elementi che non devono mai essere trascurati quando si parla di diagnosi e prevenzione».

Cerba HealthCare Italia era già presente nel centro abitato di Valmontone con un punto prelievi e laboratorio analisi, ma con l’apertura nell’Outlet potenzia decisamente la sua presenza sul territorio: con i suoi 495 metri quadri di estensione, il nuovo centro di Valmontone Outlet è uno dei più grandi del gruppo a livello regionale. Con questa apertura, Cerba HealthCare Italia arriva così a contare 51 centri nel Lazio e più 400 in Italia, dove ogni anno vengono eseguiti 25 milioni di esami e vengono offerte prestazioni a 6 milioni di pazienti nell’ambito delle analisi cliniche, diagnostica per immagini, visite ambulatoriali, medicina del lavoro, medicina dello sport, test genetici e checkup completi per tutte le età.

Il nuovo centro di Valmontone punta su diagnostica e prevenzione, i due pilastri dell’approccio di Cerba, perché far progredire la diagnosi significa far progredire la salute: fiori all’occhiello sono il reparto di radiologia (con risonanza magnetica, mammografo con tomosintesi e numerose dotazioni all’avanguardia) e gli ambulatori per le visite specialistiche in numerosi ambiti, tra cui cardiologia, ortopedia, ginecologia e molto altro. In un ambiente confortevole e accogliente, i pazienti sono seguiti in ogni esigenza dal personale di Cerba e possono contare su tempi di attesa minimi, sia per le prenotazioni (facili e veloci attraverso www.cerbahealthcare.it), sia per il ritiro dei risultati degli esami, anche online.

CENTRO MEDICO CERBA HEALTHCARE – VALMONTONE OUTLET

Via della Pace, Valmontone (RM)

All’interno di Valmontone Outlet

Orari: lunedì-venerdì 9.00-20.00; sabato-domenica 9.00-15.00

Info e prenotazioni: www.cerbahealthcare.it