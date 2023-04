Tumori: praseltinib mostra che l’aspetto agnostico è un alleato

Praseltinib è il nome del farmaco valutato nello studio ARROW. Si tratta di un farmaco a bersaglio molecolare che si è dimostrato efficace in presenza di alterazioni del gene RET ed è approvato per il trattamento del tumore del polmone non a piccole cellule che presentano tale caratteristica. Mutazioni o amplificazioni di RET sono però presenti anche in altre neoplasie, come per esempio i tumori papillari della tiroide (20 per cento dei casi), e quelli di ovaio, pancreas, ghiandole salivari e colon-retto (circa 1 per cento dei casi di ciascun tipo di tumore). Proprio la presenza delle alterazioni di RET rende spesso questi tumori resistenti ai trattamenti tradizionali.

La recente ricerca apre la strada a un nuovo potenziale utilizzo di praseltinib in diversi tipi di tumore con alterazioni di RET. In particolare, nello studio sono stati coinvolti 29 pazienti con 12 diversi tumori solidi in stadio avanzato, tutti con alterazioni di RET. Nell’83 per cento dei casi è stato possibile ottenere risposte complete o parziali, che si sono mantenute in media per 12 mesi.

“Sono risultati molto interessanti, perché soddisfano un bisogno terapeutico per questi malati, le cui opzioni di cura a oggi sono limitate” è il commento di Curigliano ai dati ottenuti nello studio. Il trattamento sembra anche ben tollerato dai pazienti.