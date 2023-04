Smartworking in campeggio con l’irlandese Campsited

La piattaforma di booking Campsited lancia “Open Air Work From Anywhere”. Il programma consente alle aziende di offrire l’opportunità di lavorare in smartworking

All’aria aperta non solo in vacanza. La piattaforma di booking Campsited lancia “Open Air Work From Anywhere”. Il programma consente ai datori di lavoro di offrire ai dipendenti l’opportunità di lavorare e soggiornare in uno degli splendidi scenari naturali selezionati da Campsited in diversi Paesi per un periodo da una a 12 settimane.

Le proprietà sono controllate per la disponibilità Wi-Fi e di tutti i servizi adeguati per lavorare senza intoppi. Campsited offre pacchetti di dati mobili e-sim che i dipendenti possono utilizzare per ridurre al minimo i costi di roaming dei dati.

Campsited è stata fondata a Dublino nel 2015 con il supporto di Enterprise Ireland, l’agenzia governativa per lo sviluppo e 1° VC d’Europa. In pochi anni è diventata la piattaforma di booking preferita dagli appassionati di vacanze all’aria aperta con 270 mila strutture prenotabili online in tutto il mondo, Italia compresa.

Il Bel Paese è sempre molto amato. Infatti, circa la metà delle prenotazioni attraverso Campsited per le strutture italiane arriva dall’estero. Mentre le destinazioni più gettonate sul portale dai vacanzieri italiani sono: Francia, Croazia e Spagna.

Il progamma “Open Air Work From Anywhere” è una concreta opportunità per le strutture di destagionalizzare gli arrivi.

Lo smartworking nato durante la pandemia, secondo Statista, oggi coinvolge stabilmente il 30% dei dipendenti. Secondo una ricerca di Owl Labs e Global Workplace Analytics, il 74% dei dipendenti preferisce lavorare da remoto. I motivi variano dall’evitare i trasferimenti, alla maggiore flessibilità e al trascorrere più tempo con la propria famiglia. Secondo l’Istituto IBM per il valore aziendale, il 50% delle organizzazioni globali ritiene importante potenziare una forza lavoro da remoto.

Uno dei primi clienti aziendali di Campsited ad adottare il programma è Zevas, il fornitore di servizi di call center in outsourcing. Zevas sta favorendo il benessere fisico e mentale dei dipendenti che già lavorano da remoto offrendo loro l’opportunità di soggiornare in un altro Paese all’aria aperta. Attraverso l’abbonamento di Zevas al programma, gli oltre 200 dipendenti possono accedere a opzioni di alloggio che soddisfano le loro esigenze professionali e i loro interessi per l’avventura all’aria aperta.

Finan O’Donoghue, fondatore e CEO di Campsited, ha commentato: “Siamo molto orgogliosi del programma Open-Air Work From Anywhere. Concentrandoci sul lavoro flessibile, estendiamo l’esperienza all’aria aperta alle persone che vogliono avvicinarsi alla natura non solo in vacanza. Stiamo lavorando con Rowena Hennigan, leader del pensiero globale e accademica nel lavoro a distanza, per sviluppare ulteriormente il nostro programma a beneficio di tutta la comunità. Senza dimenticare, il vantaggio aggiuntivo per la nostra rete di oltre 270 mila strutture ricettive: un aumento della domanda al di fuori dell’alta stagione”.

John O’Sullivan, COO di Zevas, ha aggiunto: “Due anni fa siamo stati costretti dalle circostanze globali a trasferire rapidamente la nostra forza lavoro a distanza. In qualità di contact center globale multilingue, abbiamo dipendenti provenienti da molti Paesi che ora sono dispersi in tutta Europa. Il programma di Campsited “Open Air Work from Anywhere” ci offre un’importante opportunità di offrire ai dipendenti un modo entusiasmante e conveniente per lavorare, viaggiare e intraprendere nuove esperienze contemporaneamente “.

I dipendenti possono scegliere di lavorare in diversi Paesi, tra cui Francia, Italia e Spagna. Per esempio in una casa mobile vicino alla costa francese di Saint Cyprien oppure in un lodge sulla Riviera dei Fiori, oppure in Spagna sulla Costa Dorada. Campsited estenderà a breve il programma aggiungendo proprietà sia negli Stati Uniti sia in Sud Africa.