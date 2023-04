Madfish pubblica in versione box set “Argus” degli Wishbone Ash

Madfish pubblicherà il 14 aprile 2023 in versione box set multiformato il leggendario album Argus degli Wishbone Ash

Per celebrare uno dei dischi più importanti della storia del rock e del prog britannico, Madfish pubblicherà il 14 aprile 2023 in versione box set multiformato il leggendario album Argus degli Wishbone Ash, per il 50° anniversario della sua uscita.

Caratterizzato dall’indimenticabile copertina disegnata da Hypgnosis, Argus del 1972 vede gli Wishbone Ash (Andy Powell, Martin Turner, Steve Upton e Ted Turner) fondere hard rock, blues, folk ed elementi di prog per creare un album anthemico di qualità clamorosa. Argus è stato il terzo LP in studio del gruppo ed è senza dubbio l’album più classico del repertorio anni ’70 della band. Oltre a essere il loro album più venduto, contiene perle senza tempo come “The King Will Come”, “Time Was”, “Warrior” e “Throw Down The Sword”, oltre al brano più amato ”Blowin’ Free”. Argus è considerato un disco fondamentale nell’evoluzione delle chitarre twin-lead, il sound creato per la prima volta da Andy Powell e Ted Turner ha lasciato un’impronta indelebile su artisti del calibro di Thin Lizzy, Iron Maiden, Metallica e Lynyrd Skynyrd. La doppia chitarra è stata anche una tecnica utilizzata dagli Steely Dan per il loro successo del 1972 Reelin’ In The Years.

Guarda il trailer di ARGUS 50th Anniversary box set qui:

https://youtu.be/cWfpNMAdj8k

Madfish è orgogliosa di presentare l’edizione più completa di questo album.

Argus 50th Box Set contiene:

3 CD: la versione rimasterizzata da Martin Turner di Argus, il Live at The Alexandra Palace 1973 e quello di Memphis 1972. Contiene anche 4 demo inediti.

2 LP: la versione originale di Argus rimasterizzata per questa uscita + Argus Live su vinile giallo (registrazioni selezionate da Live at The Alexandra Palace 1973 e da Memphis 1972).

DVD: Filmati della TV francese e svizzera, Live from the Rainbow 1973 e RTS Broadcast del 1974.

Singolo 7″ in vinile rosso di “Blowin’ Free”.

Un libro di 48 pagine con rare fotografie e ampie note di copertina con contributi di Andy Powell, Martin Turner e Steve Upton.

Certificato di autenticità numerato