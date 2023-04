La7 blocca “Non è l’arena” di Giletti: non andrà più in onda

Arriva lo stop di La7 a ‘Non è l’arena’: da domenica 16 aprile la trasmissione di Massimo Giletti non andrà più in onda, ecco perché

Massimo Giletti non andrà più in onda su La7 alla guida di ‘Non è l’arena‘. Dopo una serie di voci mai smentite, arriva la comunicazione ufficiale della rete tv di proprietà di Urbano Cairo. Da domenica 16 aprile per ‘Non è l’arena’ non ci sarà più spazio. “Massimo Giletti rimane a disposizione dell’azienda”, viene specificato in una nota. Alcune delle voci circolate riportavano che Giletti sarebbe stato vicino al ritorno in Rai.

GILETTI: “PENSO AI LAVORATORI LASCIATI PER STRADA”

“Prendo atto della decisione di La7. In questo momento l’unico mio pensiero va alle 35 persone che lavorano con me da anni e che da un giorno all’altro, senza alcun preavviso, vengono lasciate per strada“, ha commentato il giornalista, come riportato dal quotidiano ‘la Repubblica’.