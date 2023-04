Il Dalai Lama e Marisa Bellisario a “Mixer” su Rai Storia

In seconda serata su Rai 3 a “Mixer. Vent’anni di televisione” i faccia a faccia di Giovanni Minoli con il Dalai Lama e Marisa Bellisario

Il Dalai Lama e Marisa Bellisario, un nuovo omaggio a Gianni Minà e un approfondimento sulla Sacra Sindone: storie e personaggi, fra sacro e profano, al centro di “Mixer. Vent’anni di televisione”, in onda giovedì 13 aprile in seconda serata su Rai 3 e mercoledì 19 aprile in prima serata su Rai Storia, per continuare il viaggio retrospettivo di Giovanni Minoli nella storia del suo rotocalco d’attualità.

Nel 1986 la troupe di Mixer vola a Dharamsala in India per lo storico Faccia a Faccia col Dalai Lama. Durante questa intervista “ad alta quota”, Tenzin Gyatso, in esilio da ormai 27 anni a causa dell’occupazione cinese del Tibet, parla del suo processo di designazione, iniziato quando era solo un bambino, per poi concentrarsi sull’importanza della meditazione, della gentilezza e dell’amore incondizionato verso l’altro per raggiugere la felicità e sul buddismo anche come metodo di vita. Il 14° Dalai Lama si pronuncia, poi, sulla possibilità di opporsi all’ingiustizia e all’oppressione e sulla scarsa attenzione dell’Occidente verso la contemplazione e lo stato interiore rispetto all’affanno verso il progresso, arrivando infine a esprimere la sua contrarietà in linea di principio all’aborto.

È del 1987, invece, il Faccia a faccia di Giovanni Minoli con Marisa Bellisario, prima donna top manager italiana: l’amministratrice delegata di Italtel, la società telematica allora n. 1 nel nostro Paese, racconta il rapporto col successo, il denaro, il potere e il femminismo, l’importanza del look e dell’immagine, l’esperienza nel Partito Socialista.

Continua l’omaggio a Gianni Minà con un estratto da Blitz del 1982, l’intervista a Gino Paoli e Stefania Sandrelli sul loro amore, mentre arricchisce la puntata anche un approfondimento speciale sulla Sacra Sindone conservata a Torino, dallo studio della sua precisa datazione e provenienza alla ricostruzione del volto.