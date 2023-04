FameLab Italia 2023: proseguono le selezioni locali

Aperte fino al 19 Maggio le candidature a FameLab Italia 2023, la competizione internazionale per giovani ricercatori scientifici con il talento della comunicazione

Sono aperte le candidature all’edizione 2023 di FameLab, la competizione internazionale per giovani ricercatori scientifici con il talento della comunicazione. FameLab Italia (www.famelab-italy.it) è coordinata Psiquadro in collaborazione con il Cheltenham Science Festival e realizzata nel 2023 in partnership con oltre 100 partner scientifici e culturali tra cui il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

FameLab è una gara di public speaking riservata a giovani ricercatrici e ricercatori, dottorande e dottorandi che in soli 3 minuti devono presentare un contenuto scientifico in linguaggio divulgativo (in italiano o in inglese) e conquistare i voti di una giuria di esperti provenienti dal mondo della scienza e della comunicazione. La competizione è un evento speciale e originale per diffondere la propria attività di ricerca, una vetrina e un punto d’incontro internazionale per i giovani ricercatori, un’opportunità di formazione su alcune delle tecniche più efficaci di comunicazione in pubblico.

L’edizione 2023 di FameLab vede due grandi novità: per la prima volta la competizione sarà aperta non solo a concorrenti di ambito scientifico, medico e ingegneristico ma anche a concorrenti di ambito umanistico che nelle loro ricerche adottano metodi, teorie, e dati scientifici e ne parleranno nei loro talk. Sono ammessi coloro che si occupano di antropologia, archeologia, economia, filosofia, geografia, giurisprudenza, linguistica, letteratura, storia dell’arte, psicologia, scienze politiche, sociologia e storia. Inoltre, il campione nazionale si aggiudicherà l’accesso alla finale internazionale e un premio di 1500 euro.

Sono previste una serie di selezioni locali in 12 città italiane, quattro delle quali vedono tra i partner alcune strutture CNR: Ancona (CNR – IRBIM), Camerino (CNR – ICCOM, CNR – INO, CNR – ISPC), Catania (CNR – IMM) e Genova (CNR – Unità Comunicazione). Le selezioni si terranno fino al 19 maggio con il seguente calendario:

– ANCONA – 18 maggio

– BRESCIA – 9 maggio

– CAMERINO – 17 maggio

– CATANIA – preselezione 8 maggio (selezione finale 11 maggio)

– COSENZA – 16 maggio

– GENOVA – 13 aprile

– LECCE – 19 aprile

– PALERMO – 6 maggio

– PERUGIA – 16 maggio

– PISA – 19 maggio

– TORINO – 6 maggio

– TRIESTE – 31 marzo

I requisiti di ammissibilità sono reperibili a questo link. Per tutti gli iscritti è prevista una breve masterclass gratuita online durante la quale verranno illustrate le regole di FameLab Italia e forniti alcuni suggerimenti per la realizzazione delle presentazioni. Tutte le date delle brevi masterclass sono reperibili nel sito ufficiale nelle pagine delle singole selezioni.

I primi due classificati di ogni selezione accederanno a una masterclass internazionale in comunicazione della scienza che si terrà a Perugia dal 9 all’11 giugno 2023, e alla finale nazionale in programma il 30 settembre a Perugia. Il vincitore italiano gareggerà per diventare campione mondiale 2023 alla finale internazionale in programma il 24 novembre 2023.

Vedi anche: