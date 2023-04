Su Rai 5 in prima Tv “James Cameron, Viaggio nella fantascienza”

La fantascienza da genere di nicchia a grande fenomeno popolare nella prima Tv “James Cameron, Viaggio nella fantascienza” su Rai 5

L’evoluzione della fantascienza da genere di nicchia a grande fenomeno popolare, capace d’influenzare l’immaginario collettivo anche ben oltre la letteratura, il fumetto e il cinema. Da “Star Wars” ad “Avatar”, da “Alien” a “E.T.”, fino a “The Hunger Games” e “The Walking Dead”, la fantascienza è diventata una pietra angolare della cultura pop. In “James Cameron, Viaggio nella fantascienza”, in onda da mercoledì 12 aprile alle 22.15 in prima visione su Rai 5, il regista James Cameron utilizza la fantascienza come una lente per capire meglio come sono nati film, programmi tv, libri e videogiochi preferiti, e dove il genere – e la nostra specie – potrebbe dirigersi in futuro. Cameron e i suoi contemporanei, che hanno contribuito ad alimentare la spettacolare crescita della fantascienza nelle ultime decadi, discutono i meriti, i significati e l’impatto dei film e dei romanzi che li hanno influenzati.

Nella prima puntata della serie si va alla scoperta dei Mondi di Spielberg e Scott. Uno dei più grandi misteri che la vita sulla Terra racchiude è legato alla domanda “Siamo davvero soli nell’universo o esistono altre forme di vita nel cosmo? L’uomo è l’unica specie intelligente?” Steven Spielberg e Ridley Scott hanno costruito dei mondi fantastici, cercando di dare una risposta a questo grande quesito dell’uomo, esplorando il tema dell’alieno come metafora delle nostre paure e delle nostre speranze.