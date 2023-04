Sianlout pubblica il nuovo singolo “sweet blue bar”

Disponibile in rotazione radiofonica e online su tutte le piattaforme digitali per Futura Dischi il nuovo singolo di Sianlout dal titolo “sweet blue bar” feat. Nae M.

sweet blue bar è il nuovo singolo dei SIANLOUT feat Nae M. Il progetto di Futura Dischi figlio della Gen Z pubblica un nuovo brano a seguito dell’ultimo lowrider, che anticipa il nuovo EP in arrivo nei prossimi mesi.

Il pezzo racconta dei propri limiti e di non riuscire ad affacciarsi al di fuori di essi per osservare tutte le opportunità che vengono offerte. Un inno al coraggio e a tutte le occasioni che quotidianamente vediamo passare davanti i nostri occhi e che, o ignoriamo o ci sentiamo in imbarazzo ad affrontare.

CREDITS

Scritto da: Lorenzo Gallo, Angelo Carbone, Alessia Giachetto Mena

Prodotto da: Stefano Bruno

Master: Gianni Blob

ARTWORK: sianlout

BIO SIANLOUT

I sianlout sono Lorenzo e Angelo. Conosciuti all’età di 6 anni, non si sono più separati. Crescono ascoltando i capostipiti del rap italiano mainstream, così alle scuole superiori si mettono a scrivere. sianlout in pochi mesi passa da gioco a ragione di vita. Una vita fatta di scuola, skate in giro per Napoli e abuso di bevande analcoliche. Il primo EP – uscito per Futura Dischi e distribuito da Epic Records / Sony Music Italy a inizio 2022 – si intitola FRIGOBAR ed è una raccolta di brani ispirati alle più famose bevande zuccherate analcoliche. Rappresenta la visione musicale di due ragazzi che fondono rap, trap, indie e pop a un approccio colorato, leggero e lo-fi. L’EP viene supportato dalle principali playlisteditoriali di Spotify e Apple Music, come Graffiti Pop, Novità Rap Italiano e Super-Indie. Il nuovo percorso dei sianlout riparte con sweet milk e lowrider, uscite a fine 2022, che insieme a “sweet blue bar” anticipano il nuovo EP del duo napoletano