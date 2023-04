Previsioni meteo 12 aprile 2023: maltempo in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 12 aprile 2023: nuovo impulso instabile in arrivo a partire dalle regioni del Nord e poi anche del Centro

Condizioni meteo di nuovo in evoluzione sull’Italia dopo una breve pausa asciutta ad inizio settimana. Il maltempo è di nuovo alle porte a causa dell’avanzamento di una saccatura depressionaria che sarà responsabile di un nuovo peggioramento. Nella giornata di oggi il clima risulterà asciutto al Centro e al Sud, mentre al Nord avremo maggiore copertura nuvolosa e possibilità di piogge specie nel pomeriggio. A seguire il nucleo instabile si sposterà verso le regioni centrali, dove avremo piogge e temporali nella giornata di giovedì.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, mercoledì 12 aprile 2023.

AL NORD

Al mattino nuvolosità irregolare in transito ma con tempo asciutto, salvo isolati fenomeni su Liguria e Alpi orientali con neve oltre i 1200 metri. Al pomeriggio piogge in arrivo al Nord-Ovest con neve sui rilievi a quote alte. In serata e in nottata tempo in peggioramento con acquazzoni e temporali sparsi e neve a quote medie sulle Alpi, più asciutto sulla Romagna.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli velati, addensamenti da nuvolosità bassa sulla Toscana con possibili pioviggini. Al pomeriggio tempo asciutto su tutti i settori con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Piogge in arrivo sulla Toscana settentrionale nella notte.

In Toscana molte nuvole al mattino su tutta la regione ma con deboli piogge solo sui settori settentrionali al confine con la Liguria. Tra pomeriggio e sera tempo per lo più asciutto con nuvolosità in transito e schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con velature in transito, sereno sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, nuvolosità in aumento sulla Sardegna.

Temperature minime in generale aumento, massime in calo al Nord e in rialzo sul resto d’Italia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .