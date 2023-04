Luca Caperna pubblica nuova versione di “Il mio viaggio per la vita

Il cantautore Luca Caperna presenta una nuova versione del suo brano “Il mio viaggio per la vita”, disponibile sugli store digitali

Disponibile in tutti gli store digitali la nuova release del cantautore Luca Caperna, una versione riarrangiata del brano Il mio viaggio per la vita. L’artista ripropone quindi una canzone che dava il titolo ad un omonimo album, e che risale al 2014. Il brano, scritto e registrato interamente in casa, è accompagnato inoltre dal relativo videoclip musicale su YouTube.

Così Luca Caperna ci parla del suo brano e della sua decisione di riproporlo a distanza di anni: “Il mio viaggio per la vita è una canzone che scrissi nel lontano 2014. Si, sono passati un po’ di anni! Quelli erano gli anni del liceo, e quindi dei sogni. Questo brano in fondo racconta proprio questo, uno dei tanti sogni che mi passavano per la testa alla soglia dei 18 anni. Decisi di raccontare in musica il desiderio sfrenato di libertà che mi caratterizzava in quel periodo. Il brano racconta la voglia di viaggiare, ma qui il viaggio è inteso in un senso più grande, più universale. Si tratta infatti del viaggio della vita. La vita di ciascuno di noi altro non è che un viaggio, con un inizio, una serie di soste, accelerate e frenate, e una fine. Perciò il desiderio di viaggiare di cui si parla nella canzone non è altro che il desiderio di vivere, espresso da un ragazzo che all’epoca aveva appena compiuto 18 anni. Ovviamente a quell’età si ha voglia di spaccare il mondo ma ancora con una certa indecisione dovuta all’inesperienza. Nella canzone, infatti, il desiderio assoluto di libertà è accompagnato da espressioni un po’ infantili che ricorrono nel ritornello. Dopo tutto questo tempo sento di essere ancora molto legato a questa canzone, sento che ancora mi rappresenta bene. Per questo motivo ho deciso di riproporla in una nuova luce, sia a chi non la conosce ancora, sia a chi magari già la conosce ma la ricorda vestita con il suo vecchio arrangiamento”.

