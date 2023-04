“Habemus Papam” di Nanni Moretti su Rai Movie: la trama del film

Su Rai Movie “Habemus Papam”, storia di un pontefice e delle sue debolezze: la trama del film di Nanni Moretti che ha precorso i tempi

Anche un pontefice ha le sue debolezze, le sue contraddizioni, i suoi lati umani: l’argomento è stato approfondito al cinema da Nanni Moretti con il suo “Habemus Papam”, in onda mercoledì 12 aprile alle 21.15 su Rai Movie. Nel cast, Michel Piccoli, Margherita Buy, Renato Scarpa, Jerzy Stuhr, Nanni Moretti.

Il cardinale Melville, appena eletto Papa, ha un attacco di panico e fugge via durante la cerimonia della sua proclamazione. Il conclave non può quindi essere sciolto e il collegio cardinalizio rimane in Vaticano. Per aiutare Melville a risolvere le sue contraddizioni verrà convocato uno psicoanalista, che organizza per lui un percorso idoneo ad affrontare il pontificato. Straniamento e ironia dominano in un contesto che Moretti sa trattare con rispetto, come aveva già dimostrato anni prima con “La messa è finita”. In questo caso l’impresa è molto ambiziosa, ma “Habemus Papam”, oltre a essere un lavoro di forte presa, ha precorso i tempi: basti pensare che la rinuncia di Papa Ratzinger sarebbe avvenuta due anni dopo l’uscita del film. Tanti i premi ricevuti, fra i quali il Nastro d’argento per la miglior regia a Nanni Moretti e il David di Donatello per il miglior protagonista a Michel Piccoli.