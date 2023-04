Bpco: duplice terapia LAMA/LABA superiore alla monoterapia

Bpco: secondo una metanalisi spagnola, la terapia duplice LAMA/LABA è superiore alla monoterapia in termini di miglioramento degli outcome legati all’esercizio fisico

Le combinazioni LAMA/LABA impiegate per il trattamento della Bpco sono più efficaci delle singole monoterapie o del placebo per la maggior parte degli outcome legati alla capacità di esercizio e all’attività fisica. Ciò è quanto emerge da una metanalisi iberica recentemente pubblicata sulla rivista Respiratory Research.

I presupposti e gli obiettivi dello studio

La limitazione persistente del flusso aereo a livello delle vie respiratorie e la dispnea possono, come è noto, ridurre la capacità di esercizio e l’attività fisica dei pazienti affetti da Bpco, compromettendo il loro stato fisico e la qualità della vita. Le combinazioni di antagonisti muscarinici e beta-2 agonisti a lunga durata d’azione (LAMA/LABA) rappresentano uno dei trattamenti raccomandati per la Bpco di grado moderato-severo.

L’obiettivo dei ricercatori è stato quello di valutarne l’effetto sulla capacità di esercizio e sui risultati dell’attività fisica dei pazienti affetti da Bpco mediante una rassegna sistematica della letteratura esistente sull’argomento, associata a metanalisi.

Disegno e risultati principali

I ricercatori hanno condotto una rassegna sistematica di letteratura volta ad identificare tutti i trial clinici randomizzati pubblicati fino ad ora che avevano valutato l’effetto della terapia di doppia broncodilatazione LAMA/LABA vs. placebo o verso le singole monoterapie sugli outcome sopra indicati.

La ricerca, condotta su MEDLINE, Central e EMBASE, ha portato all’identificazione di 17 trial clinici randomizzati, per un totale di 4.041 pazienti. Di questi, 2.964 erano stati sottoposti a trattamento di doppia broncodilatazione, 1.901 a trattamento con placebo, 1.070 a trattamento con LAMA e 755 a trattamento con LABA.

Dai dati è emerso che il trattamento LAMA/LABA era associato ad una endurance fisica (NdR: cioè la capacità di sostenere nel tempo un’attività fisica intensa, senza cali prestazionali di rilievo) significativamente migliore rispetto al placebo, valutata ai test ESWT (the endurance shuttle walk test) e CWRCE (constant work rate cycle ergometry).

Non solo: le combinazioni LAMA/LABA hanno ottenuto risultati favorevoli anche rispetto alla monoterapia, anche se non statisticamente significativi, in base all’uso di ESWT (differenze medie standardizzate [SMD]: 0,16; IC95%: da 0 a 0,33) e CWRCE (SMD: 0,06; IC95%: da 0 a 0,13).

Una meta-analisi di 4 studi che ha messo confronto il trattamento di doppia broncodilatazione LAMA/LABA con le singole monoterapie (n=634) ha rilevato differenze significative al test della deambulazione di 6 minuti (6MWT) a favore della combinazione terapeutica LAMA/LABA (SMD, 0,17; IC95%: 0,02-0,33).

Le combinazioni LAMA/LABA sono risultate significativamente superiori al placebo e alla monoterapia per quanto riguarda il numero di passi effettuati giornalieri.

Per quanto riguarda l’endurance giornaliera, la combinazione LAMA/LABA ha ridotto significativamente la capacità di almeno 1,0-1,5 attività equivalenti al metabolismo (MET) rispetto alla monoterapia. Per l’attività fisica moderata, la terapia con LAMA/LABA ha aumentato la capacità di 2,0 o più attività MET. Per quanto riguarda l’attività fisica vigorosa (≥3,0 MET), la terapia con LAMA/LABA è risultata superiore alla monoterapia e al placebo, sebbene questi ultimi risultati non fossero statisticamente significativi.

Il dispendio energetico giornaliero legato all’attività è aumentato nel gruppo LAMA/LABA rispetto al gruppo placebo (SMD: 0,28; IC95%:0,12-0,44). Il gruppo placebo aveva più pazienti inattivi (<6000 passi/giorno) rispetto al gruppo LAMA/LABA (odds ratio: 0,27; IC95% CI: 0,14-0,51; 1 studio, n=267).

Nell’analisi di sensibilità, stratificata in base al disegno dello studio quando era presente eterogeneità, sono stati confermati al test 6MWT e in base al numero di passi giornalieri i risultati favorevoli della combinazione LAMA/LABA rispetto alla monoterapia.

Considerando l’attività fisica vigorosa, la terapia LAMA/LABA è risultata superiore ad entrambe le monoterapie, sia pur in presenza di una significativa eterogeneità (I2 = 69%); a causa dell’inclusione di 2 studi, l’analisi di sensibilità si è basata sui risultati dei singoli studi.

Limiti e implicazioni dello studio

Nel commentare i risultati, i ricercatori hanno ammesso, tra i limiti dello studio, l’esistenza di differenze relativi alle variabili utilizzate per misurare l’attività fisica. Inoltre, in alcune analisi sono state confrontate diverse combinazioni LAMA/LABA con diverse monoterapie LAMA o LABA e i tempi di valutazione degli outcome erano diversi, da 3 a 12 settimane. Inoltre, l’eterogeneità statistica era elevata in alcuni confronti, il che ha limitato la validità e la generalizzabilità dei risultati.

Ciò premesso “…i risultati del lavoro hanno dimostrato che la terapia di combinazione LAMA/LABA è superiore al placebo e alla monoterapia in termini di valutazione della capacità di esercizio e dell’attività fisica nei pazienti con Bpco in quasi tutti i confronti – hanno scritto i ricercatori nelle conclusioni dello studio”

“Aumentare l’attività fisica e la capacità di esercizio nei pazienti con Bpco – aggiungono – potrebbe portare a migliorare la loro qualità di vita e a minimizzare il carico associato alla malattia”.

Bibliografia

