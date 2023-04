“Scarabocchi” di Dolcelucy parla di un dolcissimo disastro con due ragazzi diversi, che si rincorrono, si baciano e si odiano sopra il filo sottile dell’adolescenza

SCARABOCCHI è il nuovo singolo di DOLCELUCY con heysimo, in uscita per Futura Dischi. Scarabocchi parla di un dolcissimo disastro con due ragazzi diversi, che si rincorrono, si baciano e si odiano sopra il filo sottile dell’adolescenza. Gli scarabocchi rappresentano le incomprensioni, le parole che spesso non si dicono dire anche se ne si sente la necessità.

“Gli scarabocchi rappresentano le incomprensioni, generate da emozioni che non sappiamo trattare, e che finiscono per distoglierci pure da noi stessi. Ho distrutto l’ultimo dei miei legami proprio per delle incomprensioni. Sono una persona ipersensibile e trasparente, non ho mai avuto uno scudo per difendermi dalle cattiverie degli altri, ne per razionalizzare delle incomprensioni nelle relazioni sentimentali. La rottura con il mio ex è stata la conseguenza di molteplici incomprensioni, che intrecciandosi non hanno permesso di fare passi indietro, neanche per riflettere. Mi sono rifugiato in rapporti occasionali, che non hanno fatto altro che peggiorare la mia condizione emotiva.

Io cerco amore disperatamente, e spesso finisco per dare tutto me stesso troppo velocemente inciampando nelle incomprensioni” (Dolcelucy)