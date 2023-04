Previsioni meteo 11 aprile 2023: rimonta dell’anticiclone

Le previsioni meteo di oggi, martedì 11 aprile 2023: torna il sereno su tutta l’Italia grazie al ritorno dell’alta pressione che farà risalire le temperature

Dopo una pausa nella Settimana Santa, la Primavera torna a fare capolino sull’Italia dove in queste ore si registrano condizioni meteo in deciso miglioramento anche al meridione. Nella giornata di oggi avremo infatti cieli sereni o con innocua copertura nuvolosa da Nord a Sud e temperature in aumento grazie alla graduale rimonta dell’alta pressione. Tale miglioramento durerà tuttavia una manciata di ore in quanto l’avanzamento di una saccatura depressionaria sarà responsabile di un nuovo peggioramento già a partire dalla giornata di giovedì 13 aprile.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, martedì 11 aprile 2023.

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori ma con locali piogge solo sulla Romagna. Al pomeriggio deboli precipitazioni sulle Alpi, stabile altrove con nuvolosità alternata a schiarite. In serata ancora fenomeni possibili sui settori alpini di confine con neve solo a quote elevate, più asciutto altrove. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino locali piogge sull’Abruzzo, asciutto altrove con nuvolosità alternata a schiarite. Al pomeriggio tempo stabile su tutti i settori con cieli irregolarmente nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con addensamenti in transito e schiarite. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con precipitazioni sparse su settori Peninsulari e Sicilia, più asciutto sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora tempo instabile con piogge e temporali sparsi, maggiori schiarite sulla Sardegna. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile specie su Calabria e Sicilia. Neve fino a 1000-1300 metri sui rilievi. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .