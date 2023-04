Incidente sull’A1 tra Fabro e Chiusi: coda di 12 km

Centinaia di auto bloccate sull’A1 Milano-Napoli: 12km di coda per un incidente avvenuto nel tratto tra Fabro e Chiusi in direzione Firenze

Sulla A1 Milano-Napoli, tra Fabro e Chiusi-Chianciano Terme, in direzione di Firenze, si registrano 12 km di coda, ora in diminuzione, per un incidente avvenuto all’altezza del km 418, che ha visto il coinvolgimento di 3 autovetture. Al momento, il traffico defluisce solo in corsia di marcia.

In alternativa, per coloro che sono diretti verso Firenze, Autostrade per l’Italia consiglia di uscire a Orvieto e dopo aver percorso la viabilità ordinaria rientrare in autostrada a Chiusi-Chianciano Terme. Per le lunghe percorrenze uscire ad Orte e rientrare dopo aver percorso la viabilità ordinaria a Valdichiana.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso meccanico e sanitari.