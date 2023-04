Dolore da artrosi del ginocchio peggiore con glicemia alta a digiuno

Tra i pazienti con artrosi del ginocchio e sensibilizzazione centrale in comorbidità, quelli con glicemia basale a digiuno più alta hanno mostrato livelli più elevati di dolore

Tra i pazienti con artrosi del ginocchio e sensibilizzazione centrale in comorbidità, quelli con glicemia basale a digiuno più alta hanno mostrato livelli più elevati di dolore e un maggiore impatto sulla capacità di svolgere attività quotidiane e ricreative, secondo quanto emerso da uno studio retrospettivo giapponese pubblicato sulla rivista Arthritis Research & Therapy.

«La sintomatologia dolorosa causata dall’artrosi del ginocchio costituisce un onere sociale globale, quindi il suo controllo contribuisce a migliorare lo stato di salute dei singoli individui e a ridurre l’impatto sulla società» hanno scritto il primo autore Daisuke Chiba e colleghi del dipartimento di chirurgia ortopedica presso la Hirosaki University Graduate School of Medicine, in Giappone. «Anche se in questi pazienti sono molti i meccanismi alla base del dolore, è stato riportato che le condizioni iperglicemiche tipiche del diabete esercitano effetti cellulari e molecolari sulla via nocicettiva, intensificando il dolore».

Uno studio longitudinale retrospettivo

Per analizzare la connessione tra i livelli di glucosio nel sangue e i sintomi dell’artrosi del ginocchio, i ricercatori hanno condotto uno studio retrospettivo su pazienti con un grado di almeno 2 in ciascun ginocchio nella scala di Kellgren Lawrence, un sistema di valutazione e quantificazione della gravità della artrosi di ginocchio in 5 gradi di successiva maggiore gravità che utilizza come parametri la riduzione dello spazio articolare e la presenza di osteofiti.

Sono stati esclusi i soggetti che facevano uso di analgesici orali, che erano stati sottoposti a un’artroplastica totale del ginocchio e quanti avevano una storia di artrite reumatoide, cancro o malattia mentale.

Tutti i partecipanti hanno completato il Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) per valutare la sintomatologia a carico del ginocchio. Il questionario comprendeva cinque sottoscale, ovvero dolore, sintomi, attività di vita quotidiana, sport e attività ricreative e qualità della vita correlata al ginocchio (QoL). Il KOOS è uno strumento autosomministrato composto da 42 voci e specifico per il ginocchio. Tutti i parametri sono stati valutati attribuendo un punteggio da 0 a 4, dove 4 indicava una gravità maggiore, per poi calcolare un punteggio separato per ognuna delle cinque sottoscale (trasformandolo in una scala da 0 a 100).

Per misurare la glicemia al basale sono stati raccolti campioni di sangue a digiuno.

Peggioramento dei sintomi in presenza di glicemia elevata

L’analisi ha riguardato un totale di 297 pazienti, 48 dei quali sono stati classificati con presenza dimostrata di sensibilizzazione centrale in comorbilità, un fenomeno caratterizzato da una alterazione della trasmissione degli stimoli dalla periferia ai centri nervosi superiori.

Il risultato principale dello studio è stato che livelli più elevati di glicemia basale a digiuno hanno peggiorato i punteggi KOOS relativi a dolore (P=0,003), capacità di svolgere le attività di vita quotidiana (P=0,003), sport e attività ricreative (P=0,007) nei pazienti con artrosi del ginocchio radiografica e sensibilizzazione centrale in comorbilità. Al contrario, i livelli glicemici non erano associati longitudinalmente ai sintomi del ginocchio nei pazienti che non presentavano sensibilizzazione centrale.

La comorbilità della sensibilizzazione centrale era negativamente associata ai punteggi KOOS al basale, tuttavia non ha influenzato i cambiamenti longitudinali nei punteggi KOOS, pertanto ha peggiorato i sintomi solo in presenza di elevata glicemia basale a digiuno.

Possibili spiegazioni dell’associazione

Per spiegare l’aumento dell’intensità del dolore legato al diabete, i ricercatori hanno ritenuto probabile che i pazienti con diabete abbiano una sinovite più grave e concentrazioni più elevate di interleuchina (IL)-6 nel liquido sinoviale rispetto ai non diabetici, suggerendo che le condizioni iperglicemiche aumentano il rilascio di citochine dai condrociti. Inoltre il diabete può influenzare in modo rilevante il metabolismo cellulare e degradare la funzione mitocondriale, con maggiore produzione di specie reattive dell’ossigeno che si traduce nella formazione di prodotti finali della glicazione avanzata (AGE).

La sensibilizzazione centrale induce ipereccitabilità dei neuroni nocicettivi a vari livelli del nevrasse e amplifica l’elaborazione nocicettiva. Durante il corso dell’infiammazione articolare derivante dall’osteoartrosi, i neuroni nocicettivi del midollo spinale collegati all’input dell’articolazione del ginocchio sviluppano uno stato di ipereccitabilità e abbassano la soglia di eccitazione rispetto ai neuroni del midollo spinale originariamente ad alta soglia. In seguito i neuroni nocicettivi iniziano a mostrare risposte aumentate agli stimoli meccanici applicati all’articolazione del ginocchio artrosico.

«Nei pazienti con artrosi radiografica al ginocchio e sensibilizzazione centrale, livelli più elevati di glucosio nel sangue sono stati associati a sintomi del ginocchio deteriorati durante il follow-up a 1 anno» hanno concluso gli autori. «Gli operatori sanitari dovrebbero prestare attenzione al controllo della glicemia, in particolare nei pazienti che presentano entrambe le condizioni, per mitigare la sintomatologia».

Referenze

Chiba D et al.Higher fasting blood glucose worsens knee symptoms in patients with radiographic knee osteoarthritis and comorbid central sensitization: an Iwaki cohort study. Arthritis Res Ther. 2022 Dec 13;24(1):269.

