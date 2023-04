Chiara Taormina pubblica “Il segreto di Raffaello e Margherita”

Dopo il suo ultimo romanzo: “Il tesoro scomparso di Federico II”, l’autrice Chiara Taormina torna con un nuovo e imperdibile libro: “Il segreto di Raffaello e Margherita” edito da “Il Ciliegio”. Anche quest’ultimo romanzo è dedicato per la fascia tra i 10 e 12 anni in su. I protagonisti di questo romanzo sono due giovani ragazzi romani: Raffaello e Margherita. Entrambi amano molto l’arte e in particolar modo apprezzano le opere realizzate dal pittore Raffaello Sanzio. Nel momento in cui inizieranno ad ammirare un suo quadro, dovranno provare ad aiutarlo nella ricerca di una sua opera: “L’amore segreto”. Ed è così che si ritroveranno a vivere un’inaspettata avventura, fatta di: amori, segreti, cavalieri, pirati, incontri inaspettati e anche una profonda amicizia. Una storia d’amore che riesce a superare le barriere del tempo grazie anche all’utilizzo dell’arco temporale.

Chiara Taormina è nata a Palermo nel 1973, vive lì e lavora come socia presso l’ICWA. Ha pubblicato nove romanzi. Il primo approccio con il mondo dell’editoria risale nel 2013 quando per la casa editrice “Il Ciliegio” pubblica: “Cammy e il tempio del sole”, sempre per “Il Ciliegio” ha pubblicato i seguenti romanzi: “2014 – Zeus e la sua magica avventura”; “2016 – Cammy e i pirati dell’ovest”; “2017 – Ruggero e la macchina del tempo, qui, è presenta una speciale prefazione scritta da Luis Sepúlveda”; “2020 – Samson, il cavallo aborigeno; 2021 – Il tesoro scomparso di Federico II”. Ma il suo percorso nell’editoria non si ferma qui. Nel 2016 pubblica due raccolte di antologie collettive: “Antologia Haiku Hanami estate” per Edizioni della sera, mentre, la seconda raccolta, pubblicata sempre nel 2016 con “Fusibilia edizioni” che prende il titolo di: “Antologia Haiku tra meridiani e paralleli”, e, nel 2019 pubblica: “Ruggero, Arianna e l’orchidea magica” per Pedrazzi Edizioni.

Autore: Chiara Taormina

Titolo: Il segreto di Raffaello e Margherita

Genere: Narrativa per bambini e ragazzi

Collana: Teenager

Editore: Il Ciliegio

Pubblicato: 2023