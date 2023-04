Barry Convex presenta il nuovo singolo “Universo IA”

BARRY CONVEX torna sulla scena con il suo nuovo singolo, “UNIVERSO IA”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica

L’ex membro e fondatore dello storico gruppo della scena urban romana, Gli Inquilini, torna con una nuova release a circa tre anni dal suo ultimo lavoro, “Oltre il futuro che parla”, EP di 7 tracce pubblicato per FullClip nel 2020.

“UNIVERSO IA” si presenta come un vero e proprio racconto distopico e fantascientifico, un’ambientazione caratteristica dell’immaginario dell’artista romano, dove la narrazione diviene un importante spunto di riflessione per l’ascoltatore riguardo numerosi ambiti della tecnologia, dei meccanismi politico-sociali e del progresso scientifico. La storia raccontata, infatti, prefigura un possibile futuro scenario di evoluzione della società e della specie umana, parafrasando i versi del ritornello del brano: “Dal liberismo alla dittatura, dalla dittatura alla società delle macchine, dalle macchine agli dei, e dagli dèi, infine, agli uomini”.

Su una produzione dall’atmosfera tensiva e squisitamente real rap, firmata da The Artisans, Barry Convex incastra con disinvoltura rime a ripetizione mettendo in metrica il flusso del suo racconto. La poetica ispirata dell’artista trova la perfetta cornice nel sound del beat trasportando completamente l’ascoltatore all’interno dell’atmosfera immersiva del brano.

“UNIVERSO IA” è il primo step di un nuovo capitolo del percorso artistico di Barry Convex, infatti, il brano rappresenta il primo estratto del nuovo album, “L’Eroe Dai Mille Volti”, di cui l’artista ha recentemente annunciato l’uscita, prevista durante i prossimi mesi. Come emerge chiaramente dall’attitudine energica e straripante di significati di questo singolo, in questo 2023, Barry Convex è pronto a riconfermare, dopo un periodo di assenza dal panorama musicale, il suo ruolo di pilastro della scena rap nazionale. Per l’artista si preannuncia, così, un anno ricco di novità musicali che non potranno che entusiasmare neofiti ed cultori del genere.

Il brano è stato registrato, missato e masterizzato presso il Marco Beats Studio (Milano) da Mirko Fix Kiave, mentre l’artwork è stato realizzato da Giras (Giras_art).

Giras (Giras_art) è, inoltre, anche il curatore del videoclip ufficiale del brano che, data la tematica trattata, non poteva essere realizzato senza l’utilizzo di tool di artificial intelligence. Infatti, da un lato Barry Convex descrive un universo dominato da tenebrose intelligenze artificiali, dall’altro, in una sorta di paradosso ricorsivo, sono proprio le intelligenze artificiali a dare una visione al brano, avendo come input e base di partenza il testo creato dallo stesso artista. Un corto-circuito musicale visionario, che non mancherà di entusiasmare vecchi e nuovi fan dell’artista romano.