Alla RomeCup 2023 un premio per la ricerca sulla robotica

RomeCup 2023: un premio a giovani ricercatrici e ricercatori e dottorandi di tutti gli ambiti disciplinari, impegnati in progetti di ricerca su robotica e intelligenza artificiale

Fondazione Mondo Digitale ETS e l’Università Campus Bio-Medico di Roma, in occasione della RomeCup 2023, hanno istituito il premio di 5.000€ “Advancing Technology for Humanity. Most promising researcher in Robotics and AI”, aperto a giovani ricercatrici e ricercatori e dottorandi di tutti gli ambiti disciplinari, impegnati in progetti di ricerca su robotica e intelligenza artificiale.

La RomeCup è multievento di tre giorni dedicato alla robotica e all’intelligenza artificiale che dal 2007 diffonde l’innovazione collegando scuole, centri di ricerca, aziende, università e istituzioni. L’evento, promosso dalla Fondazione Mondo Digitale, propone un’esperienza immersiva straordinaria sul presente e il futuro dello sviluppo tecnologico per il benessere dell’umanità e del pianeta. Al centro i giovani, per affascinarli a percorsi di studio e carriere in ambito scientifico e tecnologico, e accompagnarli alla scoperta di professioni molto richieste nel mercato del lavoro.

Tra le tante iniziative presenti alla RomeCup c’è anche il premio “Advancing Technology for Humanity. Most promising researcher in Robotics and AI”. Possono concorrere solo persone fisiche di età non superiore ai 40 anni, che svolgono attività di ricerca in centri, enti, istituti, atenei o altre strutture pubbliche e private. Una giuria nominata da Fondazione Mondo Digitale e dall’Università Campus Bio-Medico di Roma, composta da accademici e rappresentanti del mondo tecnico scientifico, valuta le candidature e seleziona la vincitrice o il vincitore, che viene annunciato in Campidoglio il prossimo 5 maggio in occasione della cerimonia di premiazione della RomeCup 2023. Il premio di 5.000 euro viene assegnato e consegnato direttamente alla vincitrice o al vincitore.

Per partecipare è necessario candidarsi online entro il 20 aprile 2023 al seguente link https://romecup.org/roboticaward/.

