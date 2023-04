Previsioni meteo 10 aprile 2023: Pasquetta con il sole al Centro-Nord

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 10 aprile 2023: tempo stabile e soleggiato sulle regioni centro-settentrionali, residua instabilità al Sud

Condizioni meteo in deciso miglioramento su gran parte dell’Italia dopo una Pasqua all’insegna del maltempo specie al Centro e al Sud. Correnti perturbate verso l’allontanamento dalla nostra Penisola a Pasquetta, con residuo maltempo al meridione, ma anche venti in intensificazione, con raffiche localmente fino a 80km/h. La giornata di Pasquetta sarà ventilata un po’ ovunque e soprattutto al centro-sud, con tempo nuovamente in miglioramento in serata dopo le piogge e i temporali pomeridiani.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 10 aprile 2023.

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare al Nord-Ovest ma con tempo asciutto, sole prevalente altrove. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo stabile e nuvolosità alteranta a schiarite, più compatta sui settori occidentali. In serata tempo asciutto ovunque ma con cieli nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, salvo isolati fenomeni in Abruzzo. Al pomeriggio nessuna variazione con ancora piogge e neve sui rilievi in Abruzzo e sole prevalente altrove. In serata condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con velature in transito. Temperature minime in calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con precipitazioni sparse su settori Peninsulari e Sicilia, sole prevalente sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata residui fenomeni sulle regioni ioniche, asciutto altrove con cieli velati. Temperature minime in calo e massime stazionarie. Venti moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .