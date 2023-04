Pasquetta a Villa Bardini con la caccia al tesoro botanico: il 10 aprile, durante tutta la giornata, sarà possibile partecipare all’iniziativa promossa da Grandi Giardini Italiani

Una giornata alla scoperta della natura con una serie di attività aperte a tutti, con particolare focus su famiglie con bambini dai 4 ai 10 anni. L’iniziativa si chiama “Caccia al tesoro botanico” ed è promossa da Fondazione CR Firenze e Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron, all’interno del progetto di Grandi Giardini Italiani. La speciale caccia al tesoro porterà grandi e piccoli alla scoperta della natura, dei luoghi e delle curiosità del bellissimo giardino di Villa Bardini che per l’occasione sarà aperto gratuitamente.

All’ingresso, tutti i visitatori riceveranno una mappa dettagliata del giardino, che dovranno interpretare per scoprire tutte le tappe della caccia al tesoro. Percorrendo i 12 punti di interesse sarà possibile effettuare un tour completo del giardino: partendo dall’ingresso principale di Costa San Giorgio, scendendo a valle lungo il viale carrabile fino alla parte inferiore del giardino per poi risalire per la scala barocca, la sezione del giardino coltivata a frutteto, il pergolato di glicine per poi tornare alla parte superiore del giardino e terminare nuovamente all’edificio della villa.

A corredare l’iniziativa, verranno organizzati 5 appuntamenti di lettura animata di albi illustrati a tema. Le letture saranno svolte, in alcuni dei punti più iconici del giardino da Farollo e Falpalà (librai specializzati, premiati nel 2022 con l’ambito premi Denti dalla rivista Andersen e dalla Associazione Italiana Editori). Nel corso delle letture Farollo e Falpalà daranno anche pillole di informazioni storico artistiche che potranno agevolare la ricerca dei visitatori. Non è necessaria la prenotazione, l’ingresso sarà gratuito per tutti.