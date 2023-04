La mostra su Escher a Firenze prorogata al 7 Maggio

La grande mostra Escher presso il Museo degli Innocenti di Firenze è stata prorogata al 7 Maggio 2023: ecco le informazioni utili

Dalla sua apertura lo scorso 20 ottobre, sono oltre 100mila le presenze registrate alla grande mostra Escher presso il Museo degli Innocenti di Firenze.

Una mostra che conferma il grandissimo e sempre crescente successo di Escher tra il vasto pubblico tanto da essere uno degli artisti più amati in tutto il mondo.

E, in via eccezionale e viste le numerosissime prenotazioni, Arthemisia e il Museo degli Innocenti hanno deciso di prorogare la mostra fino al prossimo 7 maggio per estendere a tutti la possibilità di poter entrare nel mondo del genio olandese e – attraverso le sue circa 200 opere e i lavori più rappresentativi – conoscerne la vita, i viaggi, le ispirazioni e le opere più iconiche.

Con il patrocinio del Comune di Firenze e dell’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi, la mostra è prodotta e organizzata da Arthemisia in collaborazione con la M. C. Escher Foundation, Maurits e In Your Event, ed è curata da Federico Giudiceandrea – uno dei più importanti esperti di Escher al mondo – e Mark Veldhuysen, CEO della M.C. Escher Company.

Il catalogo è edito da Maurits.