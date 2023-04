JYSK presenta le tendenze della collezione primavera/estate

JYSK presenta “Release” e “Belonging”, due collezioni che nascono dal risultato di una ricerca approfondita dei dati raccolti dai clienti e dagli addetti ai punti vendita

Per la primavera/estate 2023, JYSK presenta due nuove tendenze, RELEASE e BELONGING. Le due collezioni nascono dal risultato di una ricerca approfondita dei dati raccolti dai clienti e dagli addetti ai punti vendita. Ogni anno, infatti, il reparto Range&Design dell’azienda danese definisce lo stile dei nuovi arrivi negli store indicando qual è il mood dell’assortimento.

COLLEZIONE JYSK RELEASE 2023

Negli ultimi anni una sensazione di incertezza ha influenzato il nostro mondo e le nostre vite, ma ora è il momento di provare a lasciarci andare permettendoci ancora una volta di celebrare la vita e di godere di momenti di felicità. Desideriamo provare un sentimento di nostalgia e ci circondiamo di tendenze rétro come le superfici trapuntate e i colori arancioni e rosa ispirati agli anni ’70, mescolandoli con le tonalità del blu, del sabbia e del grigio chiaro per evidenziare le forme semplici e i giochi di colore. Con la collezione RELEASE di JYSK ci si allontana dal conformismo e si stabiliscono regole personali per vivere e godersi la vita, creando un luogo dove è possibile fare un respiro profondo e lasciarsi andare.

COLLEZIONE JYSK BELONGING 2023

Fa parte dell’essere umano desiderare una sensazione di amore e sicurezza nell’ambiente che lo circonda. Con la collezione BELONGING di JYSK si crea uno spazio rassicurante, dove ci si possa permettere di praticare una vita lenta e di trasmettere energia positiva a chi è vicino. Apprezzando la Madre Terra e il mondo, che esiste per essere condiviso, si propende per materiali provenienti dalla natura, come il legno e i tessuti in fibre naturali, in un mix di frange e bordi arruffati che danno un’atmosfera da cottage. Le calme tonalità scandinave del verde, dell’azzurro e i toni neutri del marrone e del grigio sono utilizzati per creare uno spazio in cui riconnettersi con la natura, gli altri e noi stessi.

