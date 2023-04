I Ferrinis online con la Versione Acustica di “Lontano Da Te”

I Ferrinis, duo musicale composto da Maicol e Mattia Ferrini, il primo classe 1997 e il secondo classe 1998, fanno uscire la versione acustica di “Lontano Da Te”

Dopo l’uscita del singolo “Lontano Da Te” i Ferrinis, duo musicale composto da Maicol e Mattia Ferrini, il primo classe 1997 e il secondo classe 1998, fanno uscire la versione acustica del medesimo brano, composta da solo piano.

Il brano è un mix di emozioni romantiche. Con questo singolo i Ferrinis si sono completamente aperti, “Lontano Da Te” racconta la magnifica storia di un amore che soffre non appena l’uno si allontana dall’altro e in automatico entrambe le parti si sentono perse.

Il video è stato realizzato in un ristorante situato a Bertinoro, precisamente all’Enoteca Bistrot Colonna, accompagnati dal loro produttore Seme.

I Ferrinis con l’uscita di questo brano arrivano a un totale di 9 canzoni presenti nei loro profili musicali.

TESTO

Sono le quattro e io ti scrivo

Ma non so neanche cosa dico

E troppe frasi che non riesco a cancellare

Atterraggio d’emergenza

Dopo mesi con la testa in orbita

Non ricevo più segnali per tornare da te

Non mi sento pronto per lasciarti andare

E quando ti vedo perdo le parole

E sarà panico se rido e mi agito

Sembra eterno ogni secondo lontano da te

Cancelliamo quel momento

Metti in pausa tutto quanto

Provo a scrivere se vuoi un altro finale

Facciamo un viaggio che ne dici

Andiamo a Londra e poi Parigi

So che tu non hai mai smesso di sognare

Dici che non servirà

E che non vuoi vedermi qua

Torre di controllo ho perso la mia rotta perché

Non mi sento pronto per lasciarti andare

E quando ti vedo perdo le parole

E sarà panico se rido e mi agito

Sembra eterno ogni secondo lontano da te

Abbiamo ancora tutto il tempo

E non lo voglio perdere

Puoi fidarti dell’orgoglio

Ma in amore l’importante è credere

Ora lo voglio ora

Ancora mi vuoi ancora

Non mi sento pronto per lasciarti andare

E quando ti vedo perdo le parole

Sarà panico se rido e mi agito

Quanto è lento ogni secondo

Lontano da te

Non mi sento pronto per lasciarti andare

E quando ti vedo perdo le parole

E sarà panico se rido e mi agito

Sembra eterno ogni secondo lontano da te

IL VIDEO UFFICIALE

https://www.youtube.com/watch?v=8nkFUM_aQ_o