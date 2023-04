Amici 22: Maria de Filippi contro Todaro, social scatenati

Amici 22, Maria de Filippi contro Todaro nel quarto serale del talent show: ecco cosa è successo e le reazioni sui social

Puntata frizzante quella del quarto serale di Amici 22. Nel nuovo appuntamento con il talent, non sono mancate accese discussioni in studio. In particolare, si è assistito un ‘Todaro contro tutti’, con il professore che ha avuto molto da ridere su alcune dinamiche del programma.

AMICI 22, TODARO CONTRO TUTTI

Tutto è nato dalla scelta su chi mandare al ballottaggio. Raimondo Todaro ha avuto una accesa discussione con Michele Bravi, accusandolo di aver mandato Angelina, a suo dire più brava di Maddalena. Ne è nata una lite che ha coinvolto anche gli allievi e altri giudici. Giuseppe ha spiegato di aver scelto Angelina per il ballottaggio dopo aver preso in considerazione il numero di ballerini e cantanti nella scuola. Todaro ha quindi affrontato anche Rudy Zerbi, che ha fatto il nome di Angelina e non quello di Cricca per il ballottaggio, che ha sempre criticato. Il professore ha spiegato di aver attuato questa scelta per una strategia.

I toni si sono fatti più accesi ed è intervenuta Maria De Filippi, che si è schierata apertamente contro Todaro. Secondo la conduttrice, infatti, con il suo discorso il professore sminuiva il talento di Maddalena e degli altri allievi, facendo passare Angelina come prima della classe.

Ma le parole di Todaro hanno messo tutti d’accordo su Twitter, soprattutto dopo l’eliminazione a sorpresa di Samu nella scorsa puntata del serale.