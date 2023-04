UMEP lancia chiave crittografica per le merci containerizzate

UMEP, l’Union maritime et portuaire du Havre, lancia una chiave crittografica dedicata alle merci containerizzate

Garantire il flusso delle merci è al centro delle questioni portuali marittime. L’Union maritime et portuaire du Havre (UMEP), in collaborazione con SOGET, innova con il lancio di un crypto-secure key – Token code for truckers (TCT) – per garantire la raccolta di merci containerizzate, come affermato da Haropa Port in un comunicato stampa.

Il Token Code for Truckers è una chiave digitale crittografata a 6 cifre generata automaticamente dal Cargo Community System S)ONE. Il codice riservato viene inviato all’organizzatore dei trasporti che lo trasmette al trasportatore per il ritiro fisico dei contenitori. Questo codice viene generato automaticamente quando si crea l’autorizzazione di uscita per ciascun container d’importazione completo da un terminal container di Le Havre. Il lancio del codice TCT è previsto per il 1° marzo 2023.