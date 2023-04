Obesità: esercizio fisico per un anno dimezza il rischio diabete

Negli adulti obesi, un programma di esercizio fisico da moderato a intenso della durata di 12 mesi ha quasi dimezzato il rischio di diabete di tipo 2

Negli adulti obesi, un programma di esercizio fisico da moderato a intenso della durata di 12 mesi ha quasi dimezzato il rischio di diabete di tipo 2 nel corso di 10 anni, secondo i risultati di una nuova analisi di uno studio pubblicata come research letter su JAMA Internal Medicine.

«L’esercizio fisico combinato con la restrizione dietetica si è dimostrato efficace nella prevenzione del diabete, tuttavia non sono ancora stati approfonditi l’effetto a lungo termine dell’allenamento e le differenze legate alla sua intensità» ha dichiarato in un’intervista l’autore senior Xiaoying Li dello Zhongshan Hospital, Fudan University, Shanghai.

Il team di ricerca ha analizzato i risultati di uno studio su 220 adulti con obesità centrale e steatosi epatica non alcolica senza diabete, randomizzati a seguire un programma di 12 mesi di esercizio vigoroso (73 pazienti), esercizio aerobico moderato (73 pazienti) o nessun esercizio (74 pazienti).

Un totale di 208 partecipanti ha completato il programma, 195 e 178 dei quali hanno continuato a seguirlo per fornire dati rispettivamente a 2 e 10 anni. L’età media era di 53,9 anni, il 32,3% era di sesso maschile e la circonferenza media della vita era di 96,1 cm al basale.

L’incidenza cumulativa del diabete di tipo 2 nei gruppi di esercizio intenso, esercizio moderato e non esercizio è stata rispettivamente di 2,1 per 100 anni-persona, 1,9 per 100 anni-persona e 4,1 per 100 anni-persona nel follow-up a 10 anni. Questo si è tradotto in una riduzione del rischio di diabete di tipo 2 del 49% nel gruppo di esercizio intenso e del 53% nel gruppo di esercizio moderato rispetto al gruppo senza esercizio.

Inoltre, gli individui nei gruppi di esercizio vigoroso e moderato hanno ottenuto riduzioni significative dei livelli di emoglobina glicata (HbA1c) e della circonferenza della vita rispetto ai controlli. La glicemia a digiuno e il recupero del peso sono risultati inferiori nei due gruppi di esercizio rispetto ai non atleti, ma con differenze non significative.

Uno studio avviato nel 2016

L’intervento basato sull’attività fisica è stato descritto in uno studio del 2016, il cui obiettivo era confrontare gli effetti dell’esercizio su pazienti con steatosi epatica non alcolica. L’esercizio intenso prevedeva jogging per 150 minuti a settimana al 65%-80% della frequenza cardiaca massima per 6 mesi e camminata veloce per 150 minuti a settimana al 45%-55% della frequenza cardiaca massima per altri 6 mesi, mentre quello moderato prevedeva una camminata veloce per 150 minuti a settimana per 12 mesi.

Entrambi i gruppi di esercizio hanno mostrato una tendenza verso livelli più elevati di attività fisica nel tempo libero dopo 10 anni rispetto ai gruppi di non esercizio, anche se la differenza non era significativa.

Il limite principale dello studio era che il prediabete incidente non era prespecificato, il che potrebbe aver generato dei dati confondenti, hanno osservato i ricercatori. Inoltre, i partecipanti sono stati altamente supervisionati solo per un programma di 12 mesi. «Di contro i risultati supportano il valore a lungo termine dell’esercizio fisico come metodo per gestire l’obesità e per ritardare la progressione verso il diabete di tipo 2 nelle persone obese» hanno concluso. «Per questa popolazione di pazienti potrebbero quindi essere implementati dei programmi di esercizio aerobico vigoroso e moderato».

I potenziali ostacoli all’uso di routine di un intervento basato sull’attività fisica in questi pazienti includono la loro riluttanza a impegnarsi in un esercizio fisico intenso e il possibile verificarsi di lesioni muscoloscheletriche, ha affermato Li. In questi casi i pazienti dovrebbero essere incoraggiati a svolgere un esercizio moderato. «Sono necessarie ulteriori ricerche per valutare il potenziale meccanismo alla base dell’effetto dell’esercizio sulla prevenzione del diabete».

Importanti dati a lungo termine

«Questo studio è importante perché si basa su dati di follow-up a lungo termine ed è sorprendente vedere i benefici residui dell’esercizio dopo 10 anni» ha commentato Jill Kanaley, presidente ad interim di nutrizione e fisiologia dell’esercizio presso l’Università del Missouri. «Spesso ci chiediamo quanto tempo durerà l’impatto dell’allenamento fisico nel controllo del peso e questo studio sembra indicare che c’è una componente educativa che permane nei pazienti».

Anche se questo studio è stato condotto in Cina, i risultati potrebbero tradursi in una popolazione statunitense, ha affermato. «Tuttavia, spesso la nostra dieta è meno sana di quella tradizionale cinese, che potrebbe aver fornito un enorme beneficio ai partecipanti, anche se non hanno apportato modifiche specifiche alla loro dieta. Sono necessarie ulteriori ricerche per confermare i risultati e, idealmente, dovrebbero essere ripetute in una popolazione con una dieta occidentale».

Confrontare il mantenimento o meno dell’esercizio fisico

Le evidenze sui benefici a lungo termine dei programmi di esercizio fisico sono limitate, ha affermato in un’intervista Amanda Paluch, epidemiologa dell’attività fisica presso l’Università del Massachusetts, Amherst. «Malattie croniche come il diabete possono richiedere anche molto tempo per svilupparsi, pertanto la comprensione di questi risultati sulla salute richiede anni di follow-up. Questo studio ha seguito i partecipanti per 10 anni e fornisce una bella panoramica dei benefici a lungo termine dell’allenamento fisico sulla prevenzione del diabete».

«Da questi risultati non possiamo dedurre se il rischio di diabete si è ridotto per via dell’intervento di esercizio di 12 mesi o se il vantaggio deriva dal mantenere l’attività fisica regolarmente nei 10 anni di follow-up, o da una combinazione dei due» ha aggiunto. Gli studi futuri dovrebbero prendere in considerazione i soggetti che erano attivi solo durante l’intervento di esercizio e hanno cessato di esserlo rispetto a quanti hanno mantenuto un’attività vigorosa a lungo termine.

Referenze

