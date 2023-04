Matteo Papi entra in Biogen come Direttore medico

Matteo Papi entra in Biogen Italia nella posizione di Medical Director. Sarà responsabile della Divisione Medical nell’Affiliata Italiana dell’azienda statunitense

Matteo Papi entra in Biogen Italia nella posizione di Medical Director. Sarà responsabile della Divisione Medical nell’Affiliata Italiana dell’azienda statunitense, con sede a Cambridge in Massachusetts, leader nelle neuroscienze.

“Sono entusiasta di entrare a far parte del team Biogen Italia, un’azienda che lavora con spirito pionieristico in aree mediche complesse, come la neurologia, dove esistono grandi bisogni medici ancora insoddisfatti. – commenta Papi – Cercare nuove strade per migliorare la vita di chi affronta la malattia e avere il coraggio di avventurarsi in territori sconosciuti, al fianco della comunità clinica e scientifica, è per me motivo di passione e impegno. Sono felice di poter dare il mio contributo”.

“L’ingresso di Papi segna un ulteriore passo avanti per Biogen Italia, – dichiara Giuseppe Banfi, Amministratore Delegato di Biogen Italia – a conferma del nostro costante impegno nella ricerca di nuove soluzioni medico-scientifiche, lavorando al fianco della comunità clinica, per dare risposte ai bisogni delle persone che affrontano malattie complesse, come quelle neurologiche”.

Dopo la Laurea in Medicina presso l’Università di Perugia nel 2009 e la successiva specializzazione in Scienza dell’alimentazione presso l’Università di Parma, Matteo Papi ha sviluppato la sua carriera professionale in ambito farmaceutico, ricoprendo ruoli nazionali e internazionali, in un percorso che lo ha visto impegnato nel coordinamento scientifico di importanti innovazioni terapeutiche.

In particolare, nel 2020 Papi ha ricoperto la posizione di Medical Lead Diabetes presso l’Headquarter europeo dell’azienda AstraZeneca, dove si è distinto per il suo lavoro in ambito diabetologico. In seguito a questa esperienza internazionale di successo, nel 2022 viene assegnata al Papi la posizione di Medical Head per AstraZeneca Italia, dove ha continuato il suo impegno in diabetologia e in altre aree terapeutiche, come l’ambito cardio-renale e dell’acute care.

Papi guiderà il team della Divisione Medica di Biogen Italia. Biogen è una delle prime aziende globali nel campo delle biotecnologie, fondata nel 1978 da Charles Weissmann, Heinz Schaller, Kenneth Murray e dai Premi Nobel Walter Gilbert e Phillip Sharp. Oggi Biogen vanta un portfolio di farmaci ampio e diversificato nell’ambito delle terapie per la sclerosi multipla, ha introdotto il primo trattamento per l’atrofia muscolare spinale ed è costantemente impegnata ad arricchire la propria pipeline, una delle più diversificate attualmente esistenti nel settore delle neuroscienze.