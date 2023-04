Infezione da Staphylococcus aureus: efficace l’uso del Bacillus subtilis

Un probiotico a base di Bacillus subtilis ha ridotto in modo sicuro la colonizzazione da Staphylococcus aureus senza danneggiare il microbiota intestinale

Un probiotico a base di Bacillus subtilis ha ridotto in modo sicuro la colonizzazione da Staphylococcus aureus in uno studio clinico di fase 2 senza danneggiare il microbiota intestinale, suggerendo un potenziale approccio per prevenire l’infezione senza l’uso di antibiotici. È quanto evidenziano i risultati di uno studio pubblicato su The Lancet Microbe.

In particolare, i partecipanti allo studio che avevano ricevuto il probiotico Bacillus subtilis mostrano livelli significativamente più bassi di colonizzazione da S. aureus rispetto a quelli a cui è stato somministrato un placebo.

“Il probiotico che usiamo non uccide lo S. aureus, ma diminuisce in modo specifico e forte la sua capacità di colonizzare”, ha dichiarato Michael Otto, ricercatore senior presso l’Istituto nazionale di allergie e malattie infettive, aggiungendo: “pensiamo di poter prendere di mira il ‘cattivo’ S. aureus lasciando intatta la composizione del microbiota”.

I batteri resistenti agli antibiotici sono diventati una grave minaccia per la salute pubblica. L’agente patogeno più mortale negli Stati Uniti è lo Staphylococcus aureus. Infezioni gravi e persino fatali si verificano quando i batteri entrano nel sangue, nei polmoni, nelle ossa o negli strati inferiori della pelle. Ma S. aureus può vivere anche nel naso, sulla superficie della pelle e nell’intestino senza causare alcun danno. Molte infezioni da S. aureus iniziano come questa colonizzazione senza sintomi, che può verificarsi in un quarto fino a un terzo della popolazione.

La decolonizzazione, eliminando i batteri che non danno sintomi, potrebbe prevenire le dannose infezioni da S. aureus. Le precedenti strategie di decolonizzazione hanno utilizzato antibiotici topici o antisettici per eliminare S. aureus dal naso o dalla pelle. Questi sforzi hanno avuto un successo limitato, probabilmente perché non influenzano lo S. aureus nell’intestino.

La decolonizzazione dell’intestino richiederebbe antibiotici orali. Ma questo rischia di danneggiare i microbi intestinali benefici che di solito aiutano a prevenire le infezioni. Potrebbe anche portare a una maggiore resistenza agli antibiotici.

Un’analisi del 2015 sui gemelli e sull’impatto della genetica sul rischio di colonizzazione da S. aureus ha suggerito che i probiotici potrebbero essere utilizzati per prevenire o ridurre S. aureus, nonché prevenire le infezioni da MRSA (Staphylococcus aureus meticillino-resistente).

“Le strategie di decolonizzazione per l’S. aureus hanno generalmente utilizzato antibiotici, che sono intrinsecamente problematici a causa dei pericoli associati alla distruzione del microbiota naturale e alla diffusione della resistenza antimicrobica», osservano Otto e colleghi nel nuovo studio.

In precedenza, il gruppo di ricerca di Otto ha scoperto che B. subtilis può impedire il funzionamento di un sistema di rilevamento in S. aureus, che impedisce la sua capacità di colonizzare. Per verificarlo, Otto e colleghi hanno condotto uno studio monocentrico in doppio cieco del probiotico, reclutando 115 persone nella regione di Songkhla in Thailandia tra il 29 gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, che erano state colonizzate da S. aureus nell’intestino (84), nel naso (50) o in entrambi (19).

In tutti i partecipanti, i ricercatori hanno determinato la composizione del loro microbioma intestinale prima e dopo il trattamento.

Ai partecipanti al gruppo di prova sono state somministrate dosi per 7 giorni di trattamento, tornando settimanalmente per 3 settimane per ricevere una settimana di dosi fino alla quarta visita, quando hanno ricevuto otto dosi. Dopo aver completato questo trattamento di 30 giorni, i ricercatori hanno prelevato tamponi nasali e campioni fecali il giorno successivo.

I ricercatori hanno scoperto che quelli a cui era stato somministrato il probiotico B. subtilis avevano una riduzione del 96,8% di S. aureus nelle feci e una riduzione del 65,4% nel naso.

Nel complesso, i ricercatori hanno riferito che il probiotico ha eliminato oltre il 95% di S. aureus nei partecipanti senza alterare il loro microbiota intestinale.

“La colonizzazione intestinale da S. aureus è stata evidente per decenni, ma per lo più trascurata dai ricercatori perché non era un bersaglio praticabile per gli antibiotici”, ha detto Otto.

«I nostri risultati suggeriscono una procedura per ridurre in modo sicuro ed efficace il numero totale di colonizzatori di S. aureus e richiedono anche un ripensamento categorico di ciò che abbiamo appreso nei libri di testo sulla colonizzazione di S. aureus del corpo umano».

Probiotic blocks staph bacteria from colonizing people. leggi.

Piewngam P, et al. Lancet Microbe.2023;leggi.