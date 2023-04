Centro Ufologico Mediterraneo: il video dei 4 Ufo di Salerno fa il giro del mondo e in poche ore ha raggiunto milioni di visualizzazioni

Milioni di visualizzazioni sul web, tra siti, social, YouTube e TV. Neanche il CUFOM si aspettava una tale risonanza mondiale di un avvistamento decisamente di elevato livello e tra i più attendibili degli ultimi anni. I nuovi riscontri ed approfondimenti lo confermano. C’è, addirittura, chi ha tenuto collegamenti in streaming su YouTube. Il C.UFO.M. conferma in tutto e per tutto che l’avvistamento ufo di Salerno del 14 marzo 2023, allo stato, è inspiegabile e che non si tratta di palloni volanti perché sono troppi gli elementi che non tornano, anche se, l’ipotesi palloni vale solo come estrema ipotesi in mancanza di altre spiegazioni.

Ecco dunque gli aggiornamenti, elencati numericamente per meglio chiarire alcuni punti. 1. Taluni ambienti ufologici, hanno sostenuto di aver risolto il caso, in quanto tre persone adulte avrebbero confessato di aver lanciato dei palloni al led. Tuttavia, c’è il particolare, di non poco conto, che si tratta di individui rigorosamente anonimi, che, cioè, non si sa chi sono. Come rigorosamente anonimo è il presunto collaboratore di un ufologo che, a suo dire, avrebbe risolto il mistero. Restare anonimo, per un ricercatore è alquanto paradossale ed inverosimile mentre, di contro, per i testimoni di avvistamenti ufo, per il noto stigma verso il fenomeno, restare anonimo si può dire che è la regola. Certamente, non è credibile, che anonimo resti un ricercatore anche perchè non si stanno rivelando…i segreti della CIA, ma solo, a dire dell’ufologo in questione, il volo di banali palloni. Anonimo il collaboratore che avrebbe trovato i lanciatori di palloni, anonimi gli stessi lanciatori: decisamente curioso.

2. Altra domanda e altro mistero: come ha fatto, il collaboratore anonimo, a scovare i tre lanciatori di palloni in questione? Per dare, quantomeno un barlume, di credibilità a queste affermazioni, occorrerebbe conoscere i nomi e cognomi delle persone che hanno solo lanciato degli innocui palloni. C’è da chiedersi quali timori abbia spinto a non rendersi pubblici per un banale e presunto lancio di palloni al led.

3. Il CUFOM, rileva, altresì, che è alquanto strano che, guarda caso, i testimoni abbiano contattato un ufologo del nord Italia, quando, il Centro Ufologico Mediterraneo, è molto conosciuto, specie nel sud Italia ed ovviamente in Campania essendone la bandiera per quanto riguarda l’ufologia.

4. È di pubblico dominio l’ostilità, verso il CUFOM, degli ambienti ufologici che contestano l’avvistamento di Salerno. Noti sono i grossolani errori, con analisi, improvvisate e del tutto errate, pronunciate dall’ufologo in questione su un avvistamento a Somma Vesuviana, del 16 luglio 2021, quando affermò che si trattava di plasmodi, ricevendone smentita clamorosa da un geologo consultato appositamente dal CUFOM. Avventatezza dimostrata anche per l’avvistamento ufo di Terni del 29 giugno 2022, quando incredibilmente, l’ufologo ligure ha confuso un aereo con un ufo contro tutte le evidenze.

5. Un altro mistero relativo a quanto sostenuto da taluni ambienti: come mai queste persone, specie se stavano provando il lancio di banali palloni, non hanno ripreso in video il lancio, come avrebbe fatto chiunque altro? Se stavano effettuando dei lanci di prova, fare un video per le verifiche sulla buona riuscita, sarebbe stato normale, il minimo sindacale. Il CUFOM, ha parlato di oggetti “come incendiati”, usando la parola “come” e specificando chiaramente che non era affatto un incendio, parole evidentemente travisate da qualcuno che forse non ne ha capito il chiaro significato perfettamente in lingua italiana.

6. Dopo indagini a 360 gradi, avvalendosi di numerosi ricercatori, quindi lavoro in team e non di una sola persona, il CUFOM, pur confermando che quasi certamente si tratta di ufo, sottolinea che non si sta parlando di alieni e che nel salernitano non vi sono affatto basi aliene ed entità non ben identificate, come qualcuno sostiene esservi in Liguria, con tanto di affermazioni addirittura su una televisione nazionale: non esiste alcuna prova in tal senso.

7. È vero che noi del CUFOM abbiamo studiato un avvistamento di Flavia Vento, ricevendone critiche, ma la showgirl ci risulta che ha veramente visto un ufo, in quanto il suo avvistamento studiato con metodo scientifico Se si vede l’articolo sul sito ufficiale del CUFOM che è quello che conta di più, indirizzo www.centroufologicomediterraneo.it, si leggerà l’analisi completa del caso.

8. Resta fermo che se si desse in modo certo, la prova che erano palloni, allora saremo i primi a dire che il mistero è stato risolto. Ma vi è di più, per cui si prosegue nell’aggiornamento della situazione.

9. Gli ufo andavano contro vento: come è possibile che palloni andassero controvento? L’ufologo che critica l’avvistamento di Salerno, ha proposto un’immagine, che, secondo le sue intenzioni, doveva dimostrare che gli oggetti erano a forma di cuore e quindi dei palloni. Nulla di più infondato: infatti ha cerchiato gli oggetti a proprio piacimento vedendone una forma di cuore inesistente e che solo lui vede.

10. Gli oggetti, considerata la quota a cui volavano e la distanza, secondo le stime dei ricercatori del CUFOM dovevano essere enormi: altro che palloni. Anche nel video, sia pure considerando lo zoom, si vedono piuttosto grandi. 10. Per una fase del filmato, si illuminano solo alcuni oggetti: come è possibile se il sole batteva su tutti, visto che erano a qualche decina di metri l’uno dall’altro? Come è possibile sostenere che si trattasse di palloni al led che, per giunta, avrebbero dovuto essere guidati da remoto per accenderne le luci in modo del tutto asincrono? Per non parlare del peso dei dispositivi elettronici che avrebbero dovuto portare e che avrebbero reso quantomeno arduo il volo:

11. Il CUFOM ha le immagini, originali su cui ha lavorato, le ha viste anche su uno schermo gigante, di diversi metri di lunghezza, costosissimo, dove, benchè la perdita di definizione è minima, non si vede nemmeno la parvenza di un filo, insomma gli oggetti, da quello che si osserva, non sono legati l’uno all’altro. E poi i fili, vista la notevole distanza, in alcuni frangenti, di diversi metri l’uno dall’altro dei presunti palloni, quanto avrebbero dovuto essere lunghi? Decine di metri? Un’evidente assurdità.

12. Se fossero stati palloni, per i diversi minuti che dura il video, avrebbero dovuto salire di quota. Non c’era abbastanza vento da sospingerli in orizzontale per tanto tempo, per diversi minuti. Quasi certamente salivano di quota leggermente ed, in ogni caso, è molto difficile stabilire il movimento degli oggetti rispetto alle nuvole. Il video è stato visto anche da due ex militari in pensione dell’aeronautica e sono rimasti di sasso dicendo letteralmente che non c’è spiegazione.

13. Hanno visto il video oltre a ricercatori del CUFOM, anche altre persone che, spesso, per la loro attività, vedono i palloni volare e hanno tutte escluso che lo fossero.

14. Il testimone che ha girato il video, abituato a guardare il cielo per la sua passione nell’osservare i velivoli che transitano (lo fa spesso ed ha visto volare di tutto nella sua vita) non ha saputo darsi una spiegazione.

15. In giro, anche sul web, non è stato trovato qualcosa di simile al video di Salerno. In conclusione, Quanto riportato nella presente disamina lo dimostra quasi inconfutabilmente. Si ricorda anche che tutti gli avvistamenti ufo, indistintamente, compresi quelli dei militari statunitensi dimostrati da filmati ufficiali, sono stati sempre e comunque discussi, per cui non meraviglia che lo sia anche questo. Ultime annotazioni. Un bravo ufologo, dovrebbe sapere che è buona norma; lavorare sempre con gli originali delle immagini alla mano e non sulle copie; intervistare i testimoni; insomma bisogna aver lavorato sull’avvistamento a 360 gradi avendone tutti gli elementi in mano per dare un giudizio attendibile, non basandosi su solo pochi e sommari elementi per fornire un giudizio del tutto inaffidabile. In conclusione, il CUFOM conferma in tutto e per tutto, allo stato delle indagini, che nei cieli di Salerno, il 14 marzo 2023, alle ore 7 e 10 volava un ufo, fino a prova certa contraria. Per gli avvistamenti inviare ai contatti: 320/4659798 (anche di WhatsApp, centroufologicomediterraneo2@gmail.com, angelo.carannante30@gmail.com o ai social.