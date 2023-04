EF Education First apre le iscrizioni per i corsi di lingua estivi

EF Education First, realtà leader nella formazione internazionale, annuncia l’apertura delle iscrizioni per i corsi estivi di lingua per studenti di elementari e medie (fascia 8-14 anni)

Numerosi studi indicano che iniziare fin da giovanissimi a imparare una lingua straniera permette di farlo più rapidamente e acquisendo competenze trasversali fondamentali, come risolvere problemi complessi, passare velocemente da un compito a un altro e stringere facilmente nuove amicizie. I ragazzi che parlano una lingua straniera e sono stati all’estero possono vantare maggiore consapevolezza personale e culturale e migliori risultati scolastici, opportunità professionali e prospettive future.

Per questo, EF Education First, realtà con quasi 60 anni di esperienza nella formazione internazionale, propone corsi all’estero su misura per i bambini delle scuole elementari (dagli 8 anni) e medie inferiori, con una durata da due a quattro settimane. Le vacanze studio o i campi estivi all’estero sono la soluzione ideale per regalare ai più piccoli una marcia in più che li aiuti a scuola e nel futuro

Con lo specifico programma dei Corsi EF Junior, i ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado possono viaggiare, imparare e divertirsi in sicurezza grazie a un curriculum molto interattivo, lezioni coinvolgenti, visite di studio, escursioni e diverse attività ricreative organizzate e supervisionate da Leader e staff EF. Al termine del corso, i ragazzi partecipano a una vera e propria cerimonia di Graduation con la consegna dell’Attestato di Partecipazione, del Certificato Linguistico EF e del EF Passport to Learn.

Per i più attivi sono inoltre disponibili campi estivi sportivi, con attività tipiche dei Summer Camp inglesi: calcio (Football Camp), equitazione (Horseriding Camp), disegno, canto, ballo, recitazione e la possibilità di partecipare all’allestimento di spettacoli, esposizione artistica o tornei sportivi.

Tra località balneari e tipiche boarding school e college in UK, Irlanda e Malta si può scegliere fra: Rookesbury College, Isola di Wight, York, Cambridge, Canterbury, Dublino e St. Paul’s Bay. Contesti internazionali in cui imparare la lingua in piccoli gruppi, seguiti da professionisti qualificati e vicini ai ragazzi e alle famiglie in ogni fase, dalla prenotazione dei voli, alla gestione dei corsi, alla selezione di college e delle famiglie ospitanti.