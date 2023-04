Challenge Us: SoBigData offre consulenza gratuita alle aziende

Challenge Us: fino al 30 aprile il consorzio di ricerca SoBigData offre la possibilità di una consulenza a titolo completamente gratuito ad aziende

Le aziende si trovano a dover gestire una sempre maggiore quantità di dati, raccolti da decine di device, calcolatori e macchinari, il cui valore resta spesso sconosciuto se non agli esperti del settore. Un patrimonio che per essere valorizzato richiede ingenti investimenti, non sempre nella disponibilità di piccole e medie imprese.

Oggi e fino al 30 aprile il consorzio di ricerca SoBigData, specializzato in analisi dati e intelligenza artificiale, offre la possibilità di una consulenza a titolo completamente gratuito ad aziende di ogni tipo che vogliano mettersi in gioco per estrarre valore dai propri dati con l’iniziativa “Challenge Us”. Le aziende che pensano di poter sfruttare i propri dati aziendali, in fase di produzione ma anche di messa in commercio dei propri prodotti, potranno presentare la propria idea compilando un semplice modulo.

I progetti più interessanti saranno sviluppati da metà maggio a fine agosto dagli esperti del consorzio di ricerca di SoBigData e si concluderanno con lo sviluppo di una prova di fattibilità a uso dell’impresa, che sarà presentata pubblicamente durante l’evento finale, previsto per il 15 settembre.

In occasione della “Challenge Us”, SoBigData metterà a disposizione delle aziende selezionate le competenze di ricercatori esperti provenienti da circa 30 istituzioni in 10 diversi Paesi europei: in Italia, contribuiranno gli istituti Isti ed Iit del Cnr, l’Università di Pisa con il Dipartimento di Informatica, l’istituto Dirpolis e l’istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola IMT Alti Studi Lucca e La Sapienza Università di Roma.

Lo scopo di SoBigData è quello di diffondere la cultura dei dati anche a livello aziendale, mostrando come sia possibile estrarre dai dati già prodotti da un’azienda informazioni che possano aumentarne la competitività su mercato, rendere più efficienti i processi, prevedere i comportamenti dei potenziali acquirenti o gestire in modo più efficace le proprie risorse.

Il programma Challenge Us è organizzato dall’Università di Tartu (Estonia), nell’abito del progetto europeo H2020 “SoBigData++” (G.A. 871042), con la partecipazione di Cnr, Università di Pisa, Scuola Normale Superiore, Università La Sapienza di Roma, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, University of Sheffield (Regno Unito), Swiss Federal Institute of Technology-Ethz (Svizzera), Center for the Study of Democracy (Bulgaria).

Ulteriori informazioni per la partecipazione e il modulo per compilare la domanda sono disponibili al link della Challenge Us 2023 in fondo alla pagina.

