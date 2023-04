Arezzo Wave Music Contest 2023: ultimi giorni per le iscrizioni

Arezzo Wave Music Contest, ancora aperte le iscrizioni per l’edizione 2023. Il concorso quest’anno istituisce premi speciali per celebrare Bruce Springsteen e l’Hip Hop

Un nuovo anno ricco di appuntamenti per Fondazione Arezzo Wave Italia, che conferma i progetti storici sul territorio italiano e la sua vocazione internazionale. Sono aperte le iscrizioni per l’edizione 2023 di Arezzo Wave Music Contest, concorso tra i più partecipati d’Italia, che giunge quest’anno alla sua 36/a edizione, e che riparte con selezioni live in tutta Italia, grazie ad una ampia rete di partner regionali. Fino al 25 aprile sarà possibile iscriversi gratuitamente sul sito www.arezzowave.com e partecipare al contest che ha scoperto numerosi talenti, dagli Afterhours a LaRappresentante di Lista fino ai Piqued Jacks, la band indie rock che rappresenterà San Marino all’Eurovision 2023.

DUE NUOVE CATEGORIE

Il contest per l’edizione 2023 istituisce due nuove categorie, una dedicata ai 50 anni di Bruce Springsteen e una dedicata all’Hip Hop. “50 anni di Bruce Springsteen” celebra i 50 anni dal primo disco del Boss “Greetings from Asbury Park” e invita i partecipanti a riadattare o reinterpretare un brano del repertorio di un artista che ha fatto la storia della musica. “Hip Hop Wave” è dedicato a tutti coloro che hanno meno di 25 anni e che possono creare una cover per i primi 50 anni dalla nascita della cultura hip hop, quando si tenne nel Bronx la prima festa con il dj Cool Herk.

SAT BISLA TRA I GIURATI

Tra i giurati di quest’anno anche Sat Bisla founder dell’Agenzia A&R Worldwide (Adele, Coldplay, Muse, Katy Perry) e organizzatore di uno dei più grandi showcase festival americani, il Musexpo di Los Angeles dove potranno suonare le band e gli artisti da lui scelti tra i finalisti di ArezzoWave Contest. Dice Mauro Valenti, presidente della Fondazione Arezzo Wave Italia e direttore artistico di Arezzo Wave: “Ogni anno il contest di Arezzowave offre gratuitamente un’occasione imperdibile ai nuovi talenti della musica italiana. Siamo il più longevo e partecipato concorso live italiano con più di 52.000 iscritti negli anni e con le selezioni live in ogni regione d’Italia. Siamo particolarmente felici perché i Piqued Jacks, la band che rappresenta San Marino all’Eurovision 2023 è nata proprio con noi, Arezzowave è ancora oggi la prima stazione per il futuro successo”. Le attività di Fondazione Arezzo Wave Italia sono in collaborazione e con il sostegno di Regione Toscana, Comune di Arezzo, Fondazione Guido D’Arezzo, Provincia di Arezzo, Fondazione Arezzo Intour, Nuovo IMAIE.