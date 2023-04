Su Rai 1 dopo la Via Crucis “In viaggio” di Gianfranco Rosi

“In viaggio” di Gianfranco Rosi in prima visione assoluta su Rai 1 dopo la Via Crucis: Papa Francesco nel mondo, un ritratto del grande cineasta

Nell’arco del suo pontificato, Papa Francesco ha visitato tutto il mondo. Viaggi che, oltre a testimoniare il suo impegno pastorale e la sua vicinanza alle persone, compongono una vera e propria geografia della sofferenza. Venerdì 7 aprile alle 22.30, al termine della Via Crucis, Rai 1 e in contemporanea RaiPlay propongono, in prima visione assoluta, un film d’autore che testimonia i valori universali espressi da Papa Francesco: “In viaggio” di Gianfranco Rosi. Il più celebrato dei nostri autori di cinema del reale ha fatto una personale selezione fra i tanti filmati che documentano le trasferte di Bergoglio e li ha uniti a immagini girate da lui stesso.

Il risultato ha uno schema limpido: si segue il Papa, si guarda quello che ha visto, si ascolta quello che ha detto. Ma proprio questa apparente semplicità, unita alla potenza naturale delle immagini, esprime la profondità del lavoro e suscita la meraviglia dello spettatore. Italia, Brasile, Cuba, Stati Uniti, Medio Oriente, l’Africa, il Sud-Est Asiatico: la selezione di Rosi parte da una mole immensa di materiale, oltre ottocento ore di girato, compreso quello del viaggio in Canada che il regista ha voluto seguire e filmare personalmente.

“In viaggio” è ‘il ritratto di un uomo che ci fa guardare oltre’, un film – come dice l’autore stesso – ‘aperto, potenzialmente in divenire’ che spinge a una riflessione sui temi centrali del nostro tempo: la povertà, l’ambiente, le migrazioni, la solidarietà, la guerra. Nel 2013, appena eletto, Papa Francesco va a Lampedusa, nel 2021 compie un importante viaggio in Medio Oriente, in Iraq e Kurdistan. Gli stessi luoghi che Gianfranco Rosi ha raccontato nei suoi film precedenti: “Fuocoammare” e “Notturno”. In dieci anni di pontificato, Bergoglio ha compiuto quaranta viaggi che, secondo Rosi, ‘tracciano una sorta di mappa della condizione dell’umanità’.

Gianfranco Rosi è un documentarista puro, fra i più celebri a livello mondiale: nel 2013 il suo “Sacro Gra” ha vinto il Leone d’Oro a Venezia, premio assegnato per la prima volta a un documentario. Tra gli altri riconoscimenti, nel 2016 è arrivato l’Orso d’oro al Festival di Berlino per “Fuocoammare” e la candidatura all’Oscar.

“In viaggio” (Italia, 2022), soggetto e regia di Gianfranco Rosi; montaggio di Fabrizio Federico. Produzione: 21uno Film e Stemal Entertainment con Rai Cinema.