Per Marilena Ritrovato nuovo incarico in Kyowa Kirin

L’azienda Kyowa Kirin ha nominato Marilena Ritrovato nuova Legal & Compliance director per il Sud Europa (Spagna, Italia e Portogallo)

Kyowa Kirin ha nominato Marilena Ritrovato nuova Legal & Compliance director per il Sud Europa (Spagna, Italia e Portogallo). Ritrovato ha iniziato il suo percorso professionale prima come Compliance Officer e poi come Legal Counsel nella filiale italiana di UCB Pharma, per poi fornire il proprio supporto anche ai Paesi del South-East Cluster (Grecia, Romania e Bulgaria). Successivamente è entrata a far parte del Gruppo Danone ricoprendo il ruolo di Compliance Officer per il Southern Cluster, costituito da Italia e Grecia, per tutte le società del Gruppo (Danone, Mellin e Nutricia).

Negli ultimi quattro anni, invece, ha ricoperto il ruolo di Compliance Officer & Legal Counsel presso Grünenthal Italia e Farmaceutici Formenti. Da gennaio Marilena è entrata a far parte della squadra Kyowa Kirin e del Leadership Team di Cluster del Sud Europa

“Grazie alla sua comprovata pluriennale esperienza professionale nell’ambito della compliance, Marilena è la persona ideale per ricoprire questo nuovo incarico.” Afferma Claudia Coscia, Southern Cluster General Manager Kyowa Kirin – “Si amplia così la nostra squadra in Italia, Spagna e Portogallo. Insieme, continueremo a lavorare ed impegnarci per sviluppare nuovi trattamenti per le malattie con bisogni insoddisfatti a beneficio dei pazienti”.

“Sono davvero entusiasta di far parte della squadra Kyowa Kirin e desiderosa di portare il mio contributo in un settore così delicato come quello delle malattie rare. Ritengo sia motivo di orgoglio scegliere di focalizzarsi su patologie sconosciute, per aiutare pazienti ancora in attesa di una diagnosi e di un trattamento” afferma Ritrovato.