Intimo: Sloggi presenta la linea Body Adapt Twist

Intimo, Sloggi presenta Body Adapt Twist: comfort adattivo con un tocco di pizzo progettato per essere abbinato e coordinato con l’iconica collezione Body Adapt

Chiunque l’abbia mai portato, sa quanto sia importante che il reggiseno debba vestire alla perfezione in ogni momento. Il corpo femminile, tuttavia, è soggetto a continui cambiamenti dovuti a variazioni del peso, mestruazioni, gravidanza ed allattamento dunque diventa molto complesso, se non praticamente impossibile poter usare gli stessi capi di intimo attraverso tutte queste circostanze.

Sloggi ha però pensato ad una soluzione con i rivoluzionari reggiseni Body Adapt, pionieri dell’adattabilità attiva. In grado di muoversi, adattarsi e cambiare con il corpo di chi li indossa, i reggiseni Body Adapt garantiscono un comfort invisibile senza ferretto, che passa dai bordi piatti tagliati al laser, alle coppe doppiate che si adattano perfettamente al corpo. Il supporto è garantito in tre diversi livelli: da alto a leggero.

La novità che Sloggi presenta è Body Adapt Twist, una versione più elegante di Body Adapt, con un leggero bordo in pizzo e un look fresco e moderno. A rendere ulteriormente interessante la nuova serie è la particolarità di essere stata progettata per essere abbinata e coordinata con l’iconica collezione Body Adapt.

Body Adapt Twist presenta una tecnologia innovativa che utilizza un gel applicato tra gli strati di tessuto per adattarsi costantemente e in modo naturale alle forme del corpo. Il sostegno è garantito grazie al ferretto flessibile che offre libertà di movimento, eliminando la sensazione tagliente dello stesso o delle stecche laterali. Questo modello è disponibile in due tagli, per un sostegno medio o alto.

Sei pronta per fare il salto di qualità? Non accontentarti quando puoi avere sostegno, stile e comfort allo stesso tempo con Body Adapt Twist.