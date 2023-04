Il 17° #RA Rally Regione Piemonte sempre più “internazionale”: confermate le partecipazioni di tre piloti del Toyota Gazoo Racing WRC Challenge Program

Marcia spedita, l’organizzazione del #RA Rally Regione Piemonte dopo la recente chiusura delle iscrizioni. Il 13, 14 e 15 aprile, l’intero territorio della Regione Piemonte, che da quest’anno conferisce in modo significativo il nome all’evento abbraccerà i partecipanti, gli addetti ai lavori e gli appassionati in tre giorni di grande effetto, che si annunciano “caldi” sia per la sfida italiana, partita dal Ciocco nel fine settimana appena passato, ma anche per tornare a guardare sempre più verso un respiro internazionale. Il nome dell’eredità di una tradizione unica nelle corse su strada, quanto sul territorio. E’ la tradizione del Rally di Alba, che anche con l’edizione 2023 andrà oltre i confini, con partecipazioni annunciate di respiro internazionale e soprattutto di elevato interesse tecnico e sportivo. Segno, quest’ultimo, che il percorso di Alba e dintorni è idoneo per provare e provarsi.

E’ il caso dell’annunciata partecipazione al Rally Regione Piemonte da parte del programma di Toyota Gazoo Racing WRC Challenge Program, con i giovani piloti giapponesi Hikaru Kogure (21 anni), Nao Otake (22 anni) e Yuki Yamamoto (26 anni) i quali saranno al via, tutti, con una Renault Clio Rally4. Il programma è diretto da Mikko Hirvonen, indimenticato pilota del mondiale rally, già ufficiale Ford, Subaru e Citroen, 15 rallies iridati vinti e 68 podii. I tre giovani giapponesi proseguono il loro percorso di apprendistato nel mondiale rally (hanno già corso a Montecarlo e Svezia), correndo nelle più svariate condizioni di fondo al fine di una loro crescita che possa portarli ai vertici mondiali. Alba sarà una delle tappe fondamentali della loro stagione, per il percorso proposto, per la qualità dei piloti che andranno ad incontrare.

Il Rally Regione Piemonte sarà la seconda prova del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco (Ciar-Sparco), con la Coppa Rally di Zona 1, passando per la conferma del Tour European Rally Series (TER) ed offrendo emozioni uniche pure con la Coppa Wrc Plus, il cui calendario comprende quattro gare selezionate in diverse zone d’Italia.

IL PROGRAMMA

Sabato 8 aprile distribuzione road book e ricognizioni autorizzate per il Crz che potranno proseguire nel conoscere il percorso giovedì 13, assieme agli equipaggi iscritti alla gara Ciar. In serata è prevista una prima sessione di verifiche sportive e tecniche per gli iscritti al campionato Ciar, così saranno pronti per lo shakedown del mattino successivo a partire dalle 8. Venerdì 14, dopo le verifiche, sullo shakedown saranno presenti gli altri partecipanti.

Alle 15.30 di venerdì 14 aprile verrà data la partenza da piazza San Paolo di Alba per la “power stage” Ciar, con diretta Tv che sarà anche la prima prova speciale della gara Crz. Sabato 15 la gara Ciar si svolgerà su altre 7 prove speciali (due da ripetere due volte e una da ripetere tre volte) per concludersi alle 19.40 con la premiazione, sempre in piazza San Paolo. Prima, nel pomeriggio, saliranno sul palco i vincitori del Crz, che si svolgerà in coda al Ciar su altre 5 prove speciali per concludersi allee 17.30. Sarà un percorso ben collaudato, quello proposto quest’anno, con il massimo possibile di prove speciali. Saranno 101 km nella gara tricolore e TER e 73 in quella Crz e Wrc Plus.

Programma, tempi e mappa CIAR sono in questa pagina: https://tinyurl.com/yx8aba76

Programma, tempi e mappa CRZ sono in questa pagina: https://tinyurl.com/4v383sht

