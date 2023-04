Reviva supera il milione di fatturato e apre 6 nuove posizioni

Reviva ha nel proprio portfolio oltre 10.000 immobili all’asta affidati, e il più grande e completo database di immobili in asta in Italia

Dopo la chiusura del 2021 con un +200% di fatturato rispetto all’anno precedente, Reviva chiude anche il 2022 con una crescita positiva del 52% sull’anno precedente, e una curva di crescita nettamente in salita – come conferma il 27% dei ricavi che sono stati fatti nei mesi finali di novembre e dicembre 2022.

Reviva ( re-viva.com ), l’azienda innovativa con sede a Milano e leader nella vivacizzazione delle aste immobiliari, aiuta le Banche, gli NPLs Investors e i Servicers a migliorare le performance di recupero dei loro crediti e i privati ad acquistare immobili all’asta più velocemente e con l’aiuto di esperti del settore. La missione di Reviva è, inoltre, quella di favorire un’economia più florida attraverso la rimessa in circolo di liquidità, portata dalla riduzione del volume di crediti deteriorati e dei debiti in capo ai vecchi proprietari.

Al momento, Reviva ha nel proprio portfolio oltre 10.000 immobili all’asta affidati, con un controvalore di oltre €1,1 Mld di offerta minima aggregata, il 50% dei clienti attivi sul mercato tra NPLs Investors, Banche e Servicers, 4 edizioni del report “Scenario Aste” e il più grande e completo database di immobili in asta in Italia.

Tra i traguardi raggiunti durante il 2022, si aggiunge:

Il 27% dei partecipanti alle aste si è aggiudicato l’immobile, superando le già positive previsioni del 25%;

In media, ogni mese, il portale di proprietà Immobiliallasta.it genera il 21% dei clienti che partecipano alle aste, con picchi che arrivano al 29%, segno che il portale sta diventando un punto di riferimento nel settore delle aste immobiliare per il target di utenti privati. La restante parte viene suddivisa dai portali immobiliari generalisti, segnando così un divario minimo tra Reviva e i restanti leader del mercato immobiliare;

Ivano De Natale, CEO e co-founder di Reviva commenta – “Siamo fieri che Reviva in così pochi anni, nonostante le vicissitudini dei vari lockdown, sia passata da giovane start-up a scale-up che fattura oltre il milione di euro di ricavi. Se abbiamo raggiunto questo traguardo lo dobbiamo sicuramente a tutto il team di Reviva, che ha lavorato con passione e professionalità”.

La realtà ha, inoltre, da poco aperto una nuova campagna di raccolta di capitale, che punta a raggiungere 2,5 milioni di euro, di cui ha già raccolto 500 mila euro in un’azione congiunta tra gli attuali soci e Invitalia. Il capitale raccolto servirà a sostenere la crescita e sviluppare l’ecosistema Reviva, di cui fanno parte Immobiliallasta.it, Reeco e Vivapro.

Dal 2021 al 2022, infine, l’azienda è passata da un team composto da 22 persone totali a un team composto da 33 talenti. Nell’immediato, inoltre, punta ad assumere altre sei figure, tra cui: Data Engineer, Business Developer, Real Estate Investment Manager, Social Media Manager e Digital Marketing Manager, oltre ad allargare la rete di consulenti freelance esterni e agenzie.

Giulio Licenza, Co-Founder & CBDO di Reviva, conclude – “Per Reviva il 2022 è stato un anno decisamente positivo; abbiamo ottenuto nuovi affidamenti per 5.300 posizioni e superato il target in altre due business unit: Reboost e BOV. Siamo consapevoli di essere una realtà ancora giovane e quindi di poter fare tanto altro ancora! Abbiamo, infatti, in cantiere tante novità alcune già in fase di sviluppo nel 2023, come ad esempio il lancio di Reboost, citato prima, un servizio volto a promuovere sul mercato gli immobili ad alto valore. Per questo la nostra expertise di marketing verticale sarà fondamentale”.

Per avere più dettagli e richiedere maggiori informazioni su Reviva o sul fundraising vi invitiamo a visitare il sito www.re-viva.com e il link www.re-viva.com/fundraising