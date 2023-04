Dometic GO per il campeggio in auto arriva in Italia

Dometic amplia la sua offerta con una gamma di attrezzature outdoor per uso in auto. I prodotti Dometic GO sono versatili, semplici da trasportare e riporre

“Dai frigo portatili ai contenitori per bevande, dagli scaldabagni ai condizionatori, noi di Dometic rendiamo confortevole ogni avventura outdoor”, afferma Juan Vargues, Presidente e CEO di Dometic. “100 anni fa siamo stati i pionieri nella refrigerazione e da oltre 70 anni siamo specializzati in soluzioni per il mobile living. Con l’aggiunta di attrezzature versatili, leggere e robuste che si adattano al retro dei veicoli, Dometic rende tutto più semplice: prendere una deviazione per tuffarsi tra le onde, fare una sosta nella neve o godersi una pausa sulle sponde di un fiume”.

“Il kit da campeggio per auto Dometic GO si distingue per il design di qualità, l’innovazione e la lunga durata. Grazie a materiali leggeri dal design intelligente per un facile trasporto, fornisce tutto l’occorrente per lunghe giornate sui sentieri e nottate intorno al fuoco.”

“Sfruttando la nostra lunga esperienza nell’allestimento di camper e barche, siamo in grado di fornire prodotti funzionali ed eleganti, come i frigo portatili CFX3 e le ghiacciaie Patrol, ma anche contenitori per bevande e attrezzature per cucinare all’aperto. Tutto questo, combinato con le nostre soluzioni per alimentare i pannelli solari, rende il campeggio in auto ancora più piacevole. E per adattare l’attrezzatura al retro di ogni veicolo, abbiamo progettato anche alcuni prodotti di supporto”, aggiunge Vargues.

Dometic GO riduce i tempi di preparazione per il viaggio, eliminando gli ostacoli che potrebbero ritardare la partenza. La gamma è stata appositamente progettata per il campeggio in auto, ecco perché è adatta al retro di un veicolo di medie dimensioni.

La gamma Dometic GO comprende:

Caraffa Hydration Water: un modo semplice ed efficiente per conservare, trasportare e utilizzare l’acqua in campeggio;

un modo semplice ed efficiente per conservare, trasportare e utilizzare l’acqua in campeggio; Rubinetto Hydration Water: fornisce acqua corrente in loco, con una facile erogazione;

fornisce acqua corrente in loco, con una facile erogazione; Sedia da campeggio: leggera e robusta, è confortevole e facile da trasportare;

leggera e robusta, è confortevole e facile da trasportare; Panca da campeggio: seduta a 2 posti, compatta e versatile;

seduta a 2 posti, compatta e versatile; Tavolo da campeggio: 3 opzioni di altezza e semplice montaggio, per tutte le esigenze;

3 opzioni di altezza e semplice montaggio, per tutte le esigenze; Stufetta da campeggio : riscaldatore elettrico con tre livelli di calore;

: riscaldatore elettrico con tre livelli di calore; Custodia per attrezzatura: morbida e versatile, consente di riporre tutti gli oggetti essenziali;

morbida e versatile, consente di riporre tutti gli oggetti essenziali; Pannello isolante : trasforma un semplice contenitore in un frigo portatile;

: trasforma un semplice contenitore in un frigo portatile; Custodia rigida: impermeabile e antipolvere, consente di riporre, impilare e organizzare l’attrezzatura outdoor ;

impermeabile e antipolvere, consente di riporre, impilare e organizzare l’attrezzatura outdoor Refrigerazione mobile: frigo portatili CFX3, ghiacciaie Patrol, ghiacciaie WCI;

frigo portatili CFX3, ghiacciaie Patrol, ghiacciaie WCI; Contenitori per bevande: ampia gamma di bottiglie e tazze termiche dal design accattivante, per bevande calde e fredde;

ampia gamma di bottiglie e tazze termiche dal design accattivante, per bevande calde e fredde; Cucina mobile: una serie di soluzioni per cucinare all’aperto, come le griglie BBQ per uso outdoor.

Dometic GO è disponibile presso rivenditori autorizzati Dometic e online.