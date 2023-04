ClassNK: certificazione Innovation Endorsement Provider a VesselsValue

ClassNK ha concesso la certificazione Class C Innovation Endorsement Provider a VesselsValue Ltd., che fornisce quotidianamente valori e dati aggiornati di mercato

ClassNK ha concesso la certificazione Class C Innovation Endorsement Provider a VesselsValue Ltd., che fornisce quotidianamente valori e dati aggiornati sulla base delle più recenti informazioni e informazioni di mercato. ClassNK offre la certificazione di terze parti per l’innovazione “Provider Certification”, che supporta iniziative innovative per aziende e organizzazioni. Mentre le aziende perseguono la gestione e gli SDG orientati all’ESG, ClassNK esegue certificazioni di terze parti sulle iniziative volte a trasformare i propri metodi di business e le proprie organizzazioni per stabilire un business sostenibile e competitivo.

• Classe C (Concetto: Politica organizzativa e sistema in atto per l’innovazione) • Classe D (Sviluppo: attività specifiche di innovazione in corso) • Classe S (Sustainable Implementation: Innovazione sostenibile con risultati implementati nel business) VesselsValue ha sviluppato i primi servizi di valutazione online delle navi basati su algoritmi e ha fornito quotidianamente valori e dati aggiornati basati sulle più recenti informazioni di mercato nell’ambito di una politica volta a fornire ai propri clienti informazioni di mercato obiettive e trasparenti in un modo nuovo e innovativo, combinando approfondimenti di mercato, metodi statistici all’avanguardia, esperti domestici e tecnologie informatiche. VesselsValue ha una comprovata esperienza nella fornitura di servizi di valutazione on-line avanzati e accurati dalle sue nove sedi globali, e contribuisce alle capacità decisionali dei suoi clienti utilizzando le più recenti tecnologie, IA e metodi statistici collaudati da oltre undici anni. ClassNK ha condotto un audit dei sistemi di VesselsValue, concentrandosi sulle politiche, i piani e la struttura organizzativa dei servizi innovativi forniti, ha confermato che l’organizzazione e le sue attività di innovazione soddisfano i requisiti della fase di Classe C e ha rilasciato il Certificato di Endorsement di Classe C per i Fornitori. Esistono tre categorie di certificazione a disposizione delle imprese a seconda della loro fase di attività di innovazione: