Berlusconi in condizioni stabili: telefonata con i vertici di Forza Italia

Notte tranquilla al San Raffaele per Silvio Berlusconi, che telefona ai vertici di Forza Italia. Il forzista Barelli: “Leucemia? Non mi risulta”

“Notte tranquilla, le condizioni sono stabili”, per Silvio Berlusconi. Lo fa sapere il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani commentando con Affaritaliani.it le condizioni di salute del leader di Forza Italia ricoverato da ieri in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano per affanno respiratorio: si sospetta una polmonite. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera Berlusconi soffre di una patologia del sangue, forse una leucemia. La debilitazione per la malattia potrebbe essere all’origine della polmonite che ha costretto l’imprenditore al ricovero. A smentire questa ipotesi è stato però questa mattina Paolo Barelli, capogruppo alla Camera di Forza Italia, ospite di Non stop news su RTL 102.5 con Enrico Galletti, Massimo Lonigro e Giusy Legrenzi. “Non mi risulta quello che dicono sulla leucemia– ha dichiarato Barelli-. Tutto il mondo è preoccupato per Berlusconi, che lascia il segno della sua attività. Oggi ci sarà un bollettino medico che mi auguro dia sollievo. E’ molto vicino alla sua famiglia. Pensa a Forza Italia e al futuro del Paese”.

“Il presidente Berlusconi ha riscontrato una infezione postuma di qualcosa che già aveva. Era stato ricoverato per accertamenti, mi risulta che abbia passato una notte tranquilla e nelle prossime ore capiremo l’evoluzione. Speriamo positiva. Il presidente vuole che l’attività di Forza Italia vada avanti spedita e che non si fermi. Berlusconi è vigile. Siamo in contatto con lui, la manifestazione del 5 e 6 maggio è confermata. Ho lavorato con lui fino a sabato a mezzanotte: Berlusconi è una persona molto attiva, innamorata di Forza Italia”, ha spiegato Barelli come riferisce la Dire (www.dire.it).

Per il Cavaliere si tratta del secondo ricovero in pochi giorni. La settimana scorsa il leader di Forza Italia si era recato nella stessa struttura ospedaliera per quelli che sono stati definiti “controlli di routine”. A quattro giorni di distanza, il 30 marzo, era stato dimesso.

LA TELEFONATA DI BERLUSCONI AI VERTICI DI FI

Berlusconi ha telefonato “al coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, ha parlato con il capogruppo alla Camera Paolo Barelli e ha sentito gli altri dirigenti e vertici del partito- si legge in una nota di FI-. Ha rivolto un affettuoso saluto e ha raccomandato il massimo impegno in parlamento, al governo e in Forza Italia perché ‘Il Paese ha bisogno di noi!’. Tutti gli hanno assicurato che non mancheranno di essere più attenti, ligi e presenti nel seguire le sue indicazioni, in attesa che si ristabilisca presto e torni a essere il combattente di sempre”.

TAJANI: “BERLUSCONI È UN LEONE, NON MOLLA MAI”

“Ho parlato stamani con il professor Zangrillo, mi ha detto che il presidente Berlusconi ha trascorso una notte tranquilla, le sue condizioni sono stabili. Il modo migliore per essergli vicino, per quanto riguarda noi di Forza Italia, è di lavorare perché ci ha chiesto in questi giorni di impegnarci per rinforzare l’organizzazione territoriale, rinforzare la nostra presenza politica in vista delle elezioni amministrative di maggio e in vista delle elezioni europee”, ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Tg1 mattina”.

“Speriamo che il leone torni presto a guidare operativamente il partito, la nostra guida non molla mai. Ha lavorato… io l’ho sentito l’altro ieri sera, non ci si può parlare perché è in terapia intensiva, però i messaggi che ci ha dato è quello di lavorare. Noi per stargli vicino stiamo incrementando il nostro lavoro anche durante queste giornate d vigilia di Pasqua”, aggiunge