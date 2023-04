Autoanticorpi prevedono interstiziopatia associata ad artrite reumatoide

Alcuni autoanticorpi specifici diretti contro proteine native sono in grado di migliorare la predizione di malattia polmonare interstiziale associata ad artrite reumatoide

Alcuni ACPA e alcuni autoanticorpi specifici diretti contro proteine native sarebbero in grado di migliorare la predizione di malattia polmonare interstiziale associata ad artrite reumatoide (AR-ILD). Lo suggeriscono i risultati di uno studio recentemente pubblicato su Lancet Rheumatology da ricercatori Usa.

Razionale e disegno dello studio

L’AR-ILD rappresenta una delle cause principali di morte prematura nei pazienti affetti da AR: il riscontro di questa condizione clinica, infatti, è associato ad una mortalità a 5 anni del 39% (IC95%: 34,4-43,5%). Quasi il doppio della mortalità rilevata nei pazienti con AR senza ILD. Quasi il 7% dei pazienti con AR vanno incontro a ILD clinicamente rilevante dopo un tempo mediano di follow-up pari ad almeno 12 anni.

Da questi dati si comprende come il miglioramento della predizione di AR-ILD sia cruciale per consentire una diagnosi e un trattamento precoci di questa condizione clinica.

Su questi presupposti è stato concepito il nuovo studio, che si è prefisso l’obiettivo di identificare gli ACPA specifici associati con l’incidenza di AR-ILD.

Lo studio, avente un disegno caso-controllo, ha preso in considerazione pazienti reclutati precedentemente nello studio prospettico BRASS (Brigham Rheumatoid Arthritis Sequential Study), incrociando i casi dei AR-ILD diagnosticati nel periodo 2003-2016, con quelli di pazienti “controllo” (affetti da AR ma non da ILD) in base alle caratteristiche seguenti: tempo al prelievo ematico, età, sesso, durata di AR e sierologia relativa al fattore reumatoide (sieronegatività o sieropositività RF).

I ricercatori hanno misurato i livelli di ACPA e di alcuni autoanticorpi diretti contro proteine native mediante saggio ematico ad hoc e sono ricorsi a modelli di regressione logistica per calcolare gli odd ratio (OR) di AR-ILD, dopo aggiustamento dei dati in base ad alcune covariate.

Questi modelli sono serviti per mettere a punto un punteggio di rischio di AR-ILD.

Risultati principali

I ricercatori hanno identificato 84 casi di AR-ILD (età media 67 [SD 10] anni, 65 [77%] donne e 19 [23%] uomini, 76 [90%] Caucasici) e 233 controlli con AR senza ILD (età media 66 [11] anni, 186 [80%] donne e 47 [20%] uomini, 219 [94%] Caucasici).

Dall’analisi dei dati è stato possibile identificare sei anticorpi finemente specifici che sono stati associati ad AR-ILD.

Gli isotipi degli anticorpi e le proteine bersaglio erano:

– IgA2 verso l’istone citrullinato 4 (OR aggiustato 0,08 [IC95%: 0,03-0,22] per unità log-trasformata)

– IgA2 verso l’istone citrullinato 2A (4,03 [2,03-8])

– IgG alla filaggrina ciclica citrullinata (3,47 [1,71-7,01])

– IgA2 all’istone ciclico 2A nativo (5,52 [2,38-12,78])

– IgA2 all’istone 2A nativo (4,6 [2,18-9,74])

– IgG alla filaggrina ciclica nativa (2,53 [1,47-4,34])

Questi sei anticorpi sono risultati in grado di prevedere il rischio di AR-ILD meglio di tutti i fattori clinici combinati (AUC corretta: 0,84 vs. 0,73).

Utilizzando questi anticorpi insieme ad alcuni fattori clinici (fumo, attività di malattia, impiego di glucocorticoidi, obesità), i ricercatori sono stati in grado di mettere a punto un punteggio di rischio di AR-ILD con una specificità pari o superiore al 93% nel predire al 50% lo sviluppo di AR-ILD.

In conclusione

Presi nel complesso, i risultati di questo studio suggeriscono il coinvolgimento degli anticorpi diretti contro la sinovia nella patogenesi di AR-ILD.

Se tali risultati saranno confermati e validati in studi esterni, gli anticorpi identificati nello studio potrebbero avere in futuro un’utilità in clinica nel predire lo sviluppo di ILD in pazienti con AR.

Bibliografia

Kronzer VL et al. Autoantibodies against citrullinated and native proteins and prediction of rheumatoid arthritis-associated interstitial lung disease: a nested case–control study. Lance Rheumatology 2023

