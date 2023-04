Trump contro tutti dopo l’udienza a New York: “Vogliono distruggere gli USA”

Trump contro tutti dopo l’udienza a New York che lo vede sotto processo per 34 capi d’accusa: “Vogliono distruggere gli Stati Uniti, Biden vuole la terza guerra mondiale”

“Il nostro Paese sta andando all’inferno“: lo ha detto Donald Trump, primo ex presidente degli Stati Uniti a essere incriminato, sulla base di 34 capi di accusa. Parole, le sue, pronunciate dalla residenza di Mar-a-Lago, in Florida, dopo l’udienza nella corte distrettuale di Manhattan, a New York.

“BIDEN VUOLE LA TERZA GUERRA MONDIALE”

Trump ha respinto ogni accusa e detto che i suoi oppositori “vogliono distruggere” gli Stati Uniti. Critiche anche al suo successore alla presidenza, Joe Biden, che vorrebbe portare il Paese alla “terza guerra mondiale”.

INFORMAZIONI NASCOSTE AGLI ELETTORI

L’ex capo di Stato è sospettato di aver falsificato “ripetutamente e in modo doloso registri contabili per occultare una condotta criminale finalizzata a nascondere informazioni dannose agli elettori in vista del voto presidenziale del 2016″. Le accuse riguardano un pagamento da 130mila dollari a beneficio di Stephanie Clifford, attrice pornostar nota come Stormy Daniels, che anni prima aveva avuto una relazione con Trump.