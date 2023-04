Previsioni meteo 5 aprile 2023: maltempo al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 5 aprile 2023: piogge e neve a quote collinari sulle regioni centro-meridionali, sole al Nord

Il mese di Aprile è iniziato con condizioni meteo invernali sull’Italia a causa dello sbilanciamento dell’alta pressione alle alte latitudini, con massimi di pressione al suolo fino a 1030 hPa tra Scandinavia e Russia occidentale. Aria fredda di estrazione artico continentale già dalla giornata di ieri ha raggiunto il Mediterraneo e la nostra Penisola, determinando un crollo termico con temperature anche di 6-8 gradi sotto le medie del periodo. Inoltre, nella giornata di oggi un minimo di pressione al suolo in movimento sul Mediterraneo centrale porterà instabilità sulle regioni centro-meridionali, con neve fino a quote collinari sull’Appennino centrale e intorno ai 1000 metri su quello meridionale. A seguire, per i giorni di Pasqua, è atteso un rialzo delle temperature ma la pioggia è in agguato.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, mercoledì 5 Aprile 2023.

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, nuvolosità più compatta tra Romagna e Triveneto. Al pomeriggio isolati fenomeni sui settori alpini con neve oltre gli 800-1000 metri, per lo più invariato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità, addensamenti al Nord-Est con neve sulle Alpi a quote collinari.

AL CENTRO

Al mattino tempo instabile con precipitazioni sparse e neve fino a quote collinari sui settori interni, più asciutto tra Toscana e Umbria. Al pomeriggio ancora precipitazioni tra Lazio e Abruzzo, nevose in Appennino oltre i 600-700 metri. In serata residui fenomeni tra Lazio e Abruzzo con neve fino ai 600 metri, ampie schiarite in arrivo sulle altre regioni.

In Toscana nubi sparse e schiarite sia al mattino che al pomeriggio su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino molte nubi e precipitazioni sparse con neve sui rilievi oltre i 600-1000 metri, soleggiato sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con quota neve in lieve rialzo. In serata tempo in progressivo miglioramento, con residui fenomeni solo sui settori ionici.

In Calabria tempo instabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi. Neve oltre i 1000-1300 metri sull’Appennino. Fenomeni in graduale esaurimento tra la sera e la notte.

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve diminuzione su tutta l’Italia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .