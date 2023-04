Pelle luminosa e senza macchie con la nuova brightening routine di Teoxane

La nuova brightening routine di Teoxane è dedicata a chi vuole una pelle luminosa e senza macchie: l’azienda svizzera si ispira alla tecnologia dei filler dermici

Correggere, proteggere, illuminare la pelle del viso con dermocosmetici dall’azione illuminante e uniformante, caratterizzati da una formulazione che applica la tecnologia dei filler a base di acido ialuronico resiliente RHA© (in una forma cross-linkata brevettata) utilizzati in medicina estetica. È questo l’approccio di Teoxane, l’azienda svizzera punto di riferimento per la cosmesi di alta gamma dai risultati provati, testati e clinicamente dimostrati: oggi Teoxane porta avanti la sua skincare revolution con una novità dedicata a chi vuole combattere l’iperpigmentazione e donare alla propria pelle un aspetto luminoso e uniforme. Una brightening routine che prevede tre prodotti – un siero antimacchia, una protezione UVA SPF50+ e una crema notte con acido glicolico – dall’azione specifica, efficace e mirata a esaltare la bellezza della pelle, preservandone la salute.

«Sappiamo che una donna su quattro è soggetta all’iperpigmentazione, data da una maggiore produzione di melanina che si manifesta con macchie scure e colorito non uniforme – spiega Luana Consolini, Clinical Manager di Teoxane Italia –. Questo dipende da fattori genetici, ormonali o fisiologici, come l’invecchiamento, ma anche da fattori ambientali, in primis l’esposizione al sole. Un problema che interessa sempre più donne: per questo Teoxane ha studiato una combinazione di tre prodotti dall’azione complementare, che agiscono a diversi livelli dello strato corneo e dell’epidermide, con un’alta tollerabilità cutanea. Dopo quattro mesi di utilizzo, l’85% delle pazienti ha notato un incarnato più omogeneo. Le macchie scure risultano ridotte e schiarite e la pelle più levigata».

Il primo prodotto è il siero antimacchia RHA VIT C Serum, formulato con l’8% di vitamina C e acido ialuronico resiliente RHA©. Questo prodotto ha il compito di correggere le macchie scure, agendo con effetto schiarente per combattere l’iperpigmentazione cutanea. Si utilizza quotidianamente la mattina e una sera sì una sera no, alternato con Brightening Night Peel.

Il secondo prodotto, da applicare ogni giorno, è UVA Shield SPF+, crema giorno dall’azione anti UVA molto elevata che previene il fotoinvecchiamento, dalla formula leggerissima e finish invisibile.

La sera è il momento di utilizzare Brightening Night Peel, complesso a base di acido glicolico al 15% e acido ialuronico resiliente RHA©, che agisce di notte per promuovere il naturale rinnovamento cellulare levigando la pelle, migliorandone la luminosità e contribuendo a ridurre la pigmentazionedisomogenea. Basta applicarlo una sera sì e una no, alternandolo con RHA VIT C Serum.

Tutti i prodotti sono in vendita su Teoxaneshop.it