Marco Baroni in radio e in digitale con “Bravissimo Cantautore”

Il secondo singolo di Marco Baroni per Sorry Mom!/Be NEXT Music è “Bravissimo Cantautore”, distribuito da Sony Music Italy. Un brano che narra con un velo di amara ironia la sorte di tutti quelli che si sono imbattuti nella discografia senza ottenere i risultati di quello che per ognuno è il grande sogno di “farcela”.

Come dice lo stesso Baroni in merito alla canzone: “C’è molto di me in questo pezzo, anche se ho avuto occasioni decisamente importanti, tutto quello che descrivo è realmente accaduto nel pellegrinaggio verso gli uffici delle case discografiche, prima del mio esordio e pure dopo quel fugace momento”.

La canzone si chiude con il proposito di continuare incessantemente a fare musica

nonostante le porte in faccia, perché se si ha la necessità di farlo, allora si ha già vinto

in partenza.

Scoperto e prodotto da Alberto Bertoni, Marco Baroni inizia la sua attività nel 1999, con la pubblicazione del singolo “Un’abitudine” seguito nel 2000 da “Un’altra come te”, entrambi rilasciati da M.B.O. di Mario Ragni e distribuiti CGD East West, Warner Music.

Nel 2006 esce il singolo “La mia generazione“, per EMI Music. Partecipa al Festival di Sanremo 2007 nella categoria Giovani raggiungendo la finale con il brano “L’immagine che ho di te“.

Partecipa come ospite a diversi programmi televisivi e radiofonici come Do Re Ciak Gulp! intervistato da Vincenzo Mollica, TG2, TG3, Unomattina, MTV (Italia), All Music, Radio Bruno Estate.

Esce il suo album di debutto intitolato “Marco Baroni” pubblicato da Virgin Records/EMI Music, contenente il brano sanremese, il precedente singolo “La mia generazione” e il terzo singolo estratto “Marta piange“. Il video di questa canzone viene girato da Gaetano Morbioli a San Francisco.

Negli anni successivi, trascorsi prevalentemente sul palco, ha l’occasione di aprire i concerti di diversi artisti di fama come Mario Biondi, Marco Masini, Pier Cortese, Francesco Baccini e una lunga serie di concerti dell’amico Fabrizio Moro.

Esce nel 2015 il secondo album “Una corsa senza freni” prodotto da Fabio Roveroni, per Terre Sommerse e DMB Music, dal quale vengono estratti i singoli “Aria di Settembre” e “Il primo Natale“.

Dal 2010 inizia l’attività di autore e compositore.

Scrive con Nek i singoli “E da qui “(che si aggiudica il Disco di platino), “È con te” ed “Hey Dio” (vincitore del Premio Lunezia), oltre ai brani “Dentro l’anima”, “Verrà il tempo”, “Io no mai” e “Il mondo tra le mani”.

In questi anni collabora in qualità di autore con altri artisti come Alessio Bernabei, ex frontman della band Dear Jack, lanciata dal talent Amici di Maria De Filippi, che in pochi mesi resta l’album più venduto del Festival di Sanremo 2016 aggiudicandosi il disco d’oro. In questo album Marco firma il testo del brano “Mondo Piccolo”.

Firma inoltre assieme ad Alex Bagnoli tutti i testi del primo album della cantante Cixi, finalista a X Factor (Italia), “Chissà cosa dirà mio padre”, pubblicato da Sony Music.

Nel 2020 pubblica il singolo “Picchio Rosso”.

Il brano, prodotto da Alex Bagnoli viene pubblicato sia su Spotify e in 1000 copie su cd singolo, oggi esaurite. Il video clip della canzone, raggiunge le 20.000 visualizzazioni su YouTube.

Nel 2022 Baroni entra a far parte di Sorry Mom!, per cui è prevista la pubblicazione del terzo album di inediti, anticipato dal primo singolo “Cenere”, prodotto da Valerio Carboni e l’ultimissimo “Bravissimo Cantautore”.