Fuori il nuovo Music For Change collective album #22

Temi civili, sociali e ambientali al centro dei brani composti dagli 8 artisti finalisti del premio “Music for Change 13th award” nella prestigiosa residenza artistica Sound BoCs

Fuori il 25 novembre per Musa Factory/Believe Digital “Music For Change – Collective Album #22”, album collettivo che contiene i brani degli 8 finalisti del premio “Music for Change 13th award”. I brani sono stati creati, composti e prodotti durante le fasi finali del Premio nei 12 giorni di Sound BoCS, nella residenza artistica più grande d’Europa: i Bocs Art di Cosenza.

Gli artisti sono stati seguiti dai Coach (Stefano Amato, compositore e musicista di Brunori Sas; Maurizio Musumeci, autore già per Marco Mengoni, JAX e altri; Cecilia Cesario, vocale coach di Amici e Amici Celebrities; Leo Curiale produttore e sound engineer), dai Conductor (artisti che hanno già vissuto l’esperienza negli anni precedenti Cance, Francesco Lettieri, Rosita Cannito e Sugar) e i due Executive Coach, Marco Messina dei 99 Posse e Giuseppe Anastasi autore di numerosissimi artisti del panorama pop italiano.

Nella tracklist di “Music for Change – Collective Album #22” 8 i temi fondamentali sui quali gli artisti sono stati chiamati a comporre:

Migrazioni e popoli per il cantautore napoletano, vincitore del Premio Music for Change 13^edizione e della menzione Speciale del Club Tenco, Luk con “Numeri”;

Lavoro e Dignità per il soul-singer Alo con "Cameriere" vincitore del Premio Acep/Unemia;

Resistenze e Democrazia per la cantautrice Olivia XX con il brano "Bonus Libertà" vincitrice della menzione speciale dell'ass. Musica contro le mafie;

Rigenerazione e Futuro per la giovanissima cantautrice palermitana Esdra con "Malasorte" vincitrice del premio Musa Factory;

Cittadinanza Digitale e Cyber Risk per la band partenopea dei Riva con "Graffi", vincitori parimerito della menzione speciale su segnalazione del Club Tenco;

Parità di Genere e Diritti Lgbtqi+ Heren Wolf con "Cloe";

Disuguaglianze e Marginalità sociale è il tema del brano "Bassifondi" della rock band Vandarko;

Ambiente ed Ecologia per la loop-music di KyotoLp con il brano "Scenari".

Una nuova “sfida” inizia per gli otto artisti che concorrono per il Premio Stream Believe. Dalla pubblicazione delle otto canzoni inizierà il conteggio degli streams e sarà quindi il gusto del pubblico a decretare l’ulteriore, importantissimo, riconoscimento che sarà assegnato al brano che, fino al 25 gennaio 2023, avrà ottenuto più ascolti sulla piattaforma Spotify.

L’album collettivo è ormai una importante prassi del Premio Music for Change perché alla fine di tutto il percorso dà la possibilità ai finalisti di rimettersi in gioco con Il PREMIO STREAM BELIEVE che vedrà i brani esser testati dagli ascoltatori. Dal 25 novembre sarà stilata ogni 10 giorni fino al 25 gennaio la classifica in base ad un rapporto tra gli stream e gli ascoltatori unici sulla piattaforma Spotify. Il vincitore sarà premiato a Casa Sanremo nei giorni del 73° festival della canzone italiana.

I volumi precedenti dell’album collettivo per tre anni sono stati in nomination alle targhe Tenco nella sezione “Album Collettivo a Progetto”