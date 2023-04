Dolore cronico: su Spotify c’è “Dimensione Sollievo”

“Dimensione Sollievo – al centro del Dolore Cronico” è un progetto Grünenthal con una nuova serie di podcast, on air sul sito dimensionesollievo.it e su Spotify

Sono oltre 14.300 i follower di “Dimensione Sollievo – al centro del Dolore Cronico”, un progetto Grünenthal che ha creato la prima community Facebook sul dolore in Italia. A loro e a chi è interessato al tema dolore è dedicata la nuova serie di podcast, on air sul sito dimensionesollievo.it e su Spotify.

Il progetto “Dimensione Sollievo – al centro del Dolore Cronico” nasce nel 2020 come pagina Facebook, per evolversi nel tempo in una piattaforma on line interamente dedicata al dolore cronico. Facebook, sito web e ora anche il canale Spotify si pongono l’obiettivo di garantire una chiara, accessibile e accurata divulgazione scientifica sul tema. La community può consultare articoli a carattere scientifico e approfondimenti sul dolore cronico, oltre che video-interviste degli esperti.

La neonata serie di Podcast vede alternarsi di contributi audio di diversi specialisti per informare, chiarire e supportare la gestione del dolore durante le attività quotidiane. In queste prime puntate la prof.ssa Elena Vegni (Professore presso il Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi di Milano), il dott. Domenico Topa, (Medico Chirurgo, specialista in Ortopedia e Traumatologia, Professore presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università “La Sapienza” di Roma, corso di Scienze infermieristiche) ed il dott. Paolo Pais (specializzato in Terapia del Dolore, Anestesia e Rianimazione presso Azienda Sanitaria Locale To4 di Chivasso).

I contributi di circa 25 minuti sono pubblicati sia su Spotify che sul sito www.dimensionesollievo.it.

Ecco i podcast ascoltabili sulle varie piattaforme:

“ Comunicare il dolore ”, a cura della dott.ssa Vegni, affronta la difficoltà del comunicare e descrivere il dolore alle persone che ci circondano, dal medico, alla famiglia e agli amici;

”, a cura della dott.ssa Vegni, affronta la difficoltà del comunicare e descrivere il dolore alle persone che ci circondano, dal medico, alla famiglia e agli amici; “ Emozioni e dolore ”, sempre a cura della dott.ssa Vegni; approfondisce le emozioni, anche molto forti, che è in grado di provocare il dolore cronico, quali ad esempio rabbia, ansia e persino depressione;

”, sempre a cura della dott.ssa Vegni; approfondisce le emozioni, anche molto forti, che è in grado di provocare il dolore cronico, quali ad esempio rabbia, ansia e persino depressione; “ Dolore e sport ad ogni età ” Il dott. Domenico Topa conduce lungo un percorso che attraversa le varie età dello sport, dal bambino che grazie all’esercizio fisico può crescere in modo armonico, all’anziano, per il quale lo sport può divenire un’esigenza curativa;

” Il dott. Domenico Topa conduce lungo un percorso che attraversa le varie età dello sport, dal bambino che grazie all’esercizio fisico può crescere in modo armonico, all’anziano, per il quale lo sport può divenire un’esigenza curativa; “ Postura, mal di schiena e dolore cronico ” verte sul significato del termine postura, molto più complesso di quanto sembra, e sulle vere cause del dolore del mal di schiena che, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, rappresenta la prima causa di disabilità al mondo;

” verte sul significato del termine postura, molto più complesso di quanto sembra, e sulle vere cause del dolore del mal di schiena che, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, rappresenta la prima causa di disabilità al mondo; “ Il dolore cronico come malattia ”: il dott. Pais illustra come e dove nasce il dolore e quali sono le sue caratteristiche, con funzione protettiva se segno di un disturbo ma invalidante quando si trasforma in vera e propria malattia cronica;

”: il dott. Pais illustra come e dove nasce il dolore e quali sono le sue caratteristiche, con funzione protettiva se segno di un disturbo ma invalidante quando si trasforma in vera e propria malattia cronica; “Dolore cronico e stile di vita”; il dott. Pais approfondisce i comportamenti che possono influenzare in modo positivo la gestione del dolore cronico, grazie alla creazione di un circolo virtuoso tra corpo e mente.

La qualità dell’informazione ha reso l’iniziativa “Dimensione Sollievo” un punto di riferimento on line nell’area del dolore, in costante evoluzione ed espansione. Spesso chi soffre di dolore, ma anche i loro famigliari e caregivers hanno, infatti, bisogni inespressi e scarsa consapevolezza dei servizi e degli strumenti che possono supportarli nella gestione quotidiana.